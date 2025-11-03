Благодарность Дружногорской библиотеки – депутату Людмиле Тептиной

Людмила Анатольевна уже не раз выделяла нам деньги из депутатского фонда на обновление мебели. Благодаря ее помощи, у нас очень преобразился историко-краеведческий отдел библиотеки. А в этом году исполнилась наша давняя мечта – мы приобрели стеклянные витрины для наших экспонатов. Это позволило красиво расставить стекольные изделия нашего знаменитого завода. Теперь они заиграли новыми красками!

Обновление компьютерного парка библиотеки, множительной техники дает возможность и сотрудникам библиотеки, и нашим пользователям в полной мере удовлетворять их потребности.

Полностью обновлена мебель детского отдела библиотеки. Яркие стульчики и столики привлекают внимание наших юных читателей. Они с удовольствием листают журналы и книги, сидя на стульчике, где нарисован Буратино или пчелка Майя. А вместе с родителями приятно посидеть на удобном диванчике в читальном зале и окунуться в удивительные истории книжных героев детских книг.

Частично обновлены стеллажи на абонементе, каталожные карточки ждут переезда в новые каталоги. Читатели рады нашим преобразованиям. «Вы даже сами помолодели!» – шутят они.

Теперь очередь за обновлением фонда. Надеемся, что с преобразованиями в сфере библиотек нашего Гатчинского округа мы получим достойное комплектование, и наши фонды будут соответствовать требованиям читателей XXI века!

Антонина Кулькова, заведующая Дружногорской поселковой библиотекой