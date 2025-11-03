Благодарность Дружногорской библиотеки – депутату Людмиле Тептиной
Есть в русском языке красивое слово – благодарю. Вот сегодня очень хочется поблагодарить от имени сотрудников Дружногорской поселковой библиотеки, от наших читателей депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилу Анатольевну Тептину.
Людмила Анатольевна уже не раз выделяла нам деньги из депутатского фонда на обновление мебели. Благодаря ее помощи, у нас очень преобразился историко-краеведческий отдел библиотеки. А в этом году исполнилась наша давняя мечта – мы приобрели стеклянные витрины для наших экспонатов. Это позволило красиво расставить стекольные изделия нашего знаменитого завода. Теперь они заиграли новыми красками!
Обновление компьютерного парка библиотеки, множительной техники дает возможность и сотрудникам библиотеки, и нашим пользователям в полной мере удовлетворять их потребности.
Полностью обновлена мебель детского отдела библиотеки. Яркие стульчики и столики привлекают внимание наших юных читателей. Они с удовольствием листают журналы и книги, сидя на стульчике, где нарисован Буратино или пчелка Майя. А вместе с родителями приятно посидеть на удобном диванчике в читальном зале и окунуться в удивительные истории книжных героев детских книг.
Частично обновлены стеллажи на абонементе, каталожные карточки ждут переезда в новые каталоги. Читатели рады нашим преобразованиям. «Вы даже сами помолодели!» – шутят они.
Теперь очередь за обновлением фонда. Надеемся, что с преобразованиями в сфере библиотек нашего Гатчинского округа мы получим достойное комплектование, и наши фонды будут соответствовать требованиям читателей XXI века!
Антонина Кулькова, заведующая Дружногорской поселковой библиотекой