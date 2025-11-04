В Вырице установили скульптурную композицию детям-узникам фашизма

Памятник установлен на месте расположения концентрационного детского лагеря, действовавшего в Вырице в 1942–1943 годах на территории довоенного пионерского лагеря «Костер» на ул. Лейтенанта Шмидта.

Организатором установки скульптурной композиции выступила АНО «Вырицкая Усадьба». Чин освящения провел епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Символично, что скульптурная композиция открыта 4 ноября, в День народного единства и иконы Казанской Божией матери. Это дата напоминает о силе общественного согласия, подчеркивает общий долг беречь правду о прошлом и объединяться вокруг ценностей гуманизма и взаимного уважения.

В церемонии открытия приняли участие жители поселка, представители общественных организаций и духовенства, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и Гатчинского округа. Участники события возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

- Прошло 80 лет со дня Победы, но мы помним о зверствах фашистов на нашей земле, о колоссальных потерях и страданиях нашего народа, о разрушенных городах и человеческих судьбах. Мы помним защитников и тех, кто не мог себя защитить. Это в том числе и узники вырицкого концлагеря – дети, ставшие донорами крови для фашистов. Их детство оказалось за колючей проволокой, выжить удалось далеко не всем, - сказала депутат областного парламента Людмила Тептина.

Напомним, что в 1942–1943 годах в Вырице действовал детский концентрационный лагерь принудительного труда: в огороженных бараках удерживались несколько сотен детей от 3 до 14 лет. Дети, которым удалось выжить, рассказали о крайне скудном питании в лагере, холоде и принудительных работах для старших несовершеннолетних, что приводило к высокой смертности. Часть детей, по свидетельствам и официальным материалам, использовалась как доноры крови для нужд оккупационных войск.

Ключевую роль в возвращении памяти сыграл директор Вырицкой школы № 2, фронтовик и краевед Борис Васильевич Тетюев: вместе с педагогами и учениками он много лет собирал свидетельства о лагере и проводил поисковые работы. В ходе изысканий были обнаружены останки детей. В 1985 году состоялось их перезахоронение, после чего на месте захоронения на средства, заработанные школьниками (они работали на полях и предприятиях, собирали металлолом и макулатуру), установили гранитную стелу с надписью: «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны». Этот памятный знак стал одним из первых в стране, посвященных именно детям-узникам.

История о детском концлагере в поселке Вырица легла в основу фильма «Группа крови», который вышел на экраны в этом году.