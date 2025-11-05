6 ноября отключат холодную воду в Гатчине
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по устранению утечки на водопроводе по адресу ул. Карла Маркса д. 32 06.11.25г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 21,23,24,25,25а,26,26а,27,28,30,29,31,32,33,34,36,36а.
ул. Достоевского 13.
