6 ноября отключат холодную воду в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по устранению утечки на водопроводе по адресу ул. Карла Маркса д. 32 06.11.25г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 21,23,24,25,25а,26,26а,27,28,30,29,31,32,33,34,36,36а.

ул. Достоевского 13.