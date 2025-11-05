Школьные повара России показали высший пилотаж

«Высший пилотаж» – не только место проведения конкурса, но и уровень мероприятия. Такое широкое и раздольное хлебосольство и гостеприимство возможно только в нашей большой многонациональной стране.

Хлебосольная Россия

Делай всё, что можешь, но накорми, удиви и порадуй гостя – жизненный посыл настоящего россиянина. А когда таких людей собирается несколько сотен, от изобилия и красоты столов захватывает дух. А ведь здесь речь – про школьные завтраки.

Дружба народов на конкурсе поваров проявилась в полном объеме. Тут и интересное общение между «конкурентами», и обмен опытом, и радость встречи земляков из соседних городов и далеких сел.

Искренне интересуйся делом, культурой, историей, поддержи, поблагодари – и тебе улыбнутся в ответ, пригласят к столу, одарят сувенирами и угощением в дорогу. Через пять минут гастрономического путешествия в моих руках уже были пряники, где на глазури представлена раскладка блюд, газета Центра образования № 8 города Тулы с диетическими советами и детскими плакатами о здоровом питании, брелочки от тематического стола Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, натуральные лакомства – нежные цукаты из лесных ягод и фруктов, еще что-то очень вкусное и правильное из Хакасии…

Обратить внимание на сибирские деликатесы посоветовал Николай Васев – руководитель территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти в Гатчинском и Лужском районах.

- Прошел всю страну – от Калининграда до Хабаровска. Получил большое удовольствие: сколько талантливых людей, уважающих свои народные традиции! Я из Сибири, мне интересна родная кухня. Сегодня особенно хочу отметить Хакасию. На тематическом столе представлены действительно очень полезные продукты. Например, шишечки в меду – и антисептик, и лакомство, и кладезь витаминов. Рекомендуют их при первых признаках простуды, боли в горле и как средство, повышающее иммунитет. Искренне радуюсь за всех участников конкурса, уверен, они уже победители! – поделился впечатлениями Николай Анатольевич.

Вариантов творожных сырников, запеканок, каш, пирожков «как у бабушки», котлеток с пюрешкой, макарошками или овощами было столько, что не сосчитать! Вроде бы обычные продукты, простые блюда, а на тарелках – произведения искусства. Для их оформления используются листья шпината, помидоры черри, сухофрукты, орехи, малина, голубика, мята, соусы.

- Я в восторге. Очень высокий уровень подготовки команд. Сразу видно: участники федерального этапа прошли серьезный отбор и получили хорошую поддержку на уровне своего региона. Сколько интересных идей! А какая подача блюд! Это ведь так важно, чтобы у ребенка проявился аппетит! – отметила заместитель директора Таицкой школы Елена Юрьевна Никонова.

Это просто праздник какой-то!

Право принимать федеральный тур конкурса Ленинградская область заработала в 2024 году: Киришская школа № 3 заняла первое место в номинации «Лучшая городская столовая – 2024». Она представила самые вкусные и полезные блюда, опередив 110 команд из 75 регионов.

В этом году команды школьных столовых и повара соревновались по нескольким номинациям: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая города-миллионника», «Лучшая столовая сельской школы» и «Лучший повар школьной столовой».

Домашнее задание конкурса – тематический стол «Школьное питание 2.0», в состав которого должно быть включено не менее трех готовых блюд, предлагаемых для школьника в соответствии с меню, выбранной темой и принципами здорового питания. Согласно условиям конкурса, были представлены вторые блюда, холодные закуски, мучные изделия, десерты. Конечно, всё строго в соответствии с требованиями СанПиН.

Участники представляли продукцию устно, с полной характеристикой особенностей состава и потребительских свойств блюд. Тематический стол оценивался тремя конкурсными комиссиями: экспертной, родительской и детской. Критерии оценки включали внешний вид блюд, сервировку стола, оригинальность оформления и подачи блюд.

Традиционно на конкурсе проходит серьезное обсуждение новых практик организаций школьного питания, инновационных подходов. В этом году конкурсанты приняли участие в блицтурнире «Три вопроса родителей организаторам питания в школе». Конкурс оценивался родительской конкурсной комиссией с точки зрения полноты и правильности ответов.

По итогам проведения этапов «Тематический стол» и блицтурнир «Три вопроса родителей» был сформирован рейтинг команд в каждой номинации.

В ходе испытания «Квест-практикум "Безопасный пищеблок"» командам за 10 минут нужно было выявить нарушения в пищеблоке школы и заполнить чек-лист. Больше баллов получили те, кто быстрее, полнее и больше раскрыл нарушений требований СанПиН.

Тем временем претенденты на звание «Лучший повар школьной столовой» приняли участие в индивидуальном конкурсе поваров «Кулинарный поединок». За полтора часа на специально подготовленных рабочих местах конкурсанты должны были приготовить два блюда (рыбное или мясное, овощное или фруктовое) для школьного питания. Жюри оценивало готовую продукцию с учетом правильности заполнения технологических карт.

Пока одни творили на кухне и отвечали на вопросы, другие участвовали в панельных дискуссиях Всероссийской научно-практической конференции. Обсуждались такие злободневные темы, как подготовка кадров для организации школьного питания, здоровое питание и индивидуальный подход, родительская оценка качества и питание льготных категорий.

- Мы опросили в прошлом учебном году более двух миллионов родителей и учеников. Максимум пожеланий – в пользу разнообразия блюд, чтобы у детей было больше выбора, – отметила директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся, профессор РЭУ им. Плеханова Валентина Иванова. - Это как раз одна из целей конкурса – распространение лучшего опыта работы школьных столовых и принципов здорового питания, внедрение современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного рациона.

«Это вам не каша с комочками!»

V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» проходил в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его организаторы – Министерство просвещение РФ и Федеральный центр мониторинга питания обучающихся.

Старт соревнованиям дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вместе с участниками церемонии открытия он осмотрел выставку «Школьное питание» и тематические столы команд. Александр Юрьевич отметил, что почти все регионы стараются придерживаться национальных особенностей своей кухни и так подавать и оформлять блюда, чтобы дети привыкали выбирать полезные продукты.

Обращаясь к залу, губернатор поделился воспоминаниями о своей школьной столовой, вспомнил нелюбимую кашу с комочками и порадовался за детей, у которых есть такие замечательные повара, как участники конкурса.

- По себе знаю, как важна школьная столовая. От ее работы зависит многое, в том числе настроение учеников и педагогов. Важно, что в школьных столовых и в Ленинградской области, и в России появляется выбор блюд. Есть тенденция вводить в меню не только правильное, но и лечебное питание. В год 80-летия Победы многие регионы знакомят детей с историей страны, в том числе и через блюда военных лет, которые по особым дням можно попробовать в школьной столовой. В конкурсе точно не будет проигравших: коллективы столовых вернутся на работу с новым опытом и идеями, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения России Андрей Горобец обратил внимание, что школьные повара играют важную роль в воспитании детей и способствуют формированию здоровых привычек у подрастающего поколения.

- Важно, чтобы ваша работа охватывала не только детей, но и их родителей. Ведь именно они, узнавая новые рецепты и овладевая кулинарными навыками, прививают ребенку любовь к здоровой пище. Уверен, подобные мероприятия необходимо проводить в разных регионах нашей страны. Каждый из них обладает уникальными традициями и продуктами, которыми гордятся местные жители, – сказал Андрей Горобец.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва поблагодарила Министерство просвещения за доверие и возможность принять V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая».

Школьная столовая – место силы

Ленинградскую область на конкурсе представляли команды столовых Выборгской школы № 10 и Кикеринской школы, а в номинации «Лучший повар школьной столовой» – шеф-повар Тосненской гимназии № 2 Ирина Анатольевна Семенова.

По итогам финала определялись претенденты на участие в суперфинале по номинациям. Здесь жюри один на один, как на экзамене, оценивало опыт работы команды. Защита проходила в форме презентации.

По итогам суперфинала стали известны победители в номинации «Комплексная оценка школьного питания и взаимодействия с родительской общественностью».

- Такие конкурсы вдохновляют, нацеливают на развитие и творчество, – поделилась впечатлениями организатор питания Центра образования № 8 г. Тулы Анастасия Вилль. - В этот раз мы строго следовали рекомендациям по подготовке к конкурсу: представили реальный школьный завтрак и реальную работу, в том числе по пропаганде здорового питания. Много эмоций вызвала конференция, где мы обменялись мнениями по поводу оснащения столовых в современных школах и учреждениях образования, базирующихся в зданиях 1950-1960-х годов и старше. Таких школ много. И там тоже есть талантливые повара и креативные организаторы питания, которые, несмотря на скромные условия, отлично справляются со своей задачей. Наше предложения – сделать отдельную номинацию «Лучшая столовая в советском здании».

- Эмоции переполняют! Ленинградской области есть, что показать и рассказать: они профессионалы своего дела, – отметила председатель Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан Энже Ахмадулина. - Нам понравились просторные школьные столовые Ленинградской области, атмосферные буфеты, интересное сочетание цветов, литературное оформление. Нас поразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Мы в него влюбились! Он как Петр Первый: высокий, статный, просто и доступно говорит, погружен в дело. Всё знает до мелочей. С уважением относится к тому, что мы делаем. Всё посмотрел, пообщался со всеми участниками конкурса. Понравились люди, которые нас встретили, которые помогали, оценивали наши работы. На конкурсе мы встретили знакомых, пообщались, вспомнили моменты прошлых конкурсов, обменялись контактами с новыми участниками, обсудили общие проблемы. Встречи, улыбки, теплота – это то, что нам всем очень понравилось.

Столовая Кикеринской школы из Волосовского района Ленинградской области стала победителем конкурса в номинации «Лучшая столовая сельской школы России 2025 года».

«Лучшая городская школьная столовая» – в школе № 29 города Стерлитамака в Башкортостане.

Коллектив школы № 10 города Выборга занял второе место в номинации «Лучшая столовая городской школы России 2025 года».

Награды победителям вручила замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман.

Приз в личном зачете разделили повара из Севастополя и Кировской области.

Татьяна Можаева