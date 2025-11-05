В Волосово прошёл Межрегиональный фестиваль национальных культур «Славянское кольцо»

Перед началом торжественной части в фойе и вестибюле для гостей была организована работа тематических зон: выставка-дегустация национальных блюд «Русская изба» и «Белорусская хата»; мастер-классы от мастеров-участников фестиваля: мокрое валяние; изготовление игрушек из дерева и керамических свистулек Ижорского края; создание тряпичной куклы в сарафане и куколки-матрешки; кружевоплетение на коклюшках; изготовление брелока из кожи; изготовление блиндажных свечей и сухого пайка. Также на фестивале можно было подписать открытки с рисунками художников Ленинградской области для участников СВО.

Гостей фестиваля приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь Волосовского отделения партии «Единая Россия» Марина Левченко и глава администрации Волосовского муниципального района Сергей Ушаков.

Концертная программа началась театрализованным открытием и номерами от коллективов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и почётных гостей фестиваля из Мариуполя.