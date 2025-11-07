Ленинградцы обсудили проект бюджета-2026

Ленинградцы поинтересовались, как бюджет зависит от нескольких крупных компаний налогоплательщиков в 2026 году? Какие меры предусмотрены на случай, если их финансовые результаты ухудшатся?

«Ключевое преимущество бюджета Ленинградской области — диверсифицированная доходная база. Мы не зависим от нескольких компаний: большое количество налогоплательщиков и разнообразие налоговых источников позволяют компенсировать возможные колебания по отдельным предприятиям. Кроме того, на 2026 год сформирован достаточный объем резервов. Это позволяет гибко реагировать на изменения и полностью исключает риски кассовых разрывов», — отметил Роман Марков.

Также граждане поинтересовались, чем обусловлен дефицит бюджета в 2026 году.

«Дефицит бюджета Ленинградской области находится на уровне 10%, что укладывается в рамки бюджетного законодательства. Его покрытие планируется осуществить за счет остатков на счетах областного бюджета. Хочу акцентировать, что мы рассматриваем данный дефицит не как проблему, а как сознательно применяемый инструмент для обеспечения гибкости бюджета. Это позволяет уже с начала года предусмотреть и запустить важнейшие расходные обязательства, в первую очередь — в сфере строительства, дорожного хозяйства и капитального ремонта», — подчеркнул Роман Марков.

Вопросы от граждан продолжают поступать, ответы на них будут размещены на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в установленные законодательством сроки.