Павильон Ленобласти признан лучшим на «Зодчестве»

«Эта награда — работа большой команды. Благодарю Игоря Кулакова, Сергея Лутченко, инвесторов, архитекторов и художников, которые создали и наполнили образ павильона новыми смыслами и достойно представили наш регион на высоком уровне. На выставке это арт-объект, но для нас в Ленинградской области — это масштабный проект по развитию и укреплению идейного наследия “Дороги жизни”, который мы уже начали воплощать. Он сохранит память и сделает её живой, понятной и ощутимой для людей», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Основой концепции стал проект комплексного обновления мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», разработанный студенческой командой горного университета по итогам всероссийского конкурса. Ключевой элемент павильона — мемориальная арка-пирс, напоминающая въезд на лёд Ладоги в годы блокады.

Площадь павильона Ленинградской области на фестивале «Зодчество» составляет более 80 м². Главный элемент — символическая арка-пирс, отсылающая к деревянной конструкции, обозначавшей въезд на лёд Ладожского озера во время блокады. Экспозиция позволяет посетителям познакомиться с будущим туристическим маршрутом, ключевыми объектами и архитектурными решениями, отражающими историю и эмоциональный образ «Дороги жизни».

Концепция выставочного павильона основана на проекте «Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги», подготовленном студентами Санкт-Петербургского горного университета и признанном победителем международного конкурса архитектурных идей под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Во второй день фестиваля павильон преобразуется в арт-галерею: здесь будут представлены 18 живописных работ архитекторами и художниками региона — по числу районов и городских округов Ленинградской области.

Реализация проекта модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» планируется до 2029 года.