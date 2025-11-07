Стартовал конкурс елочных игрушек «Приоратская сказка»

Участникам конкурса предлагается представить, как будут выглядеть новогодние украшения в мире будущего, где технологии и традиции гармонично переплетаются, создать игрушку из прошлого, а также смастерить своего Конька-Горбунка.

На конкурс принимается одна игрушка от одного участника возрастом до 18 лет. В прошлом году на конкурс подали почти 300 игрушек, все они украсили поляну сказок Приоратского парка. Этот год не станет исключением, все поделки повесят на новогоднюю елку, которая будет установлена у Водонапорной башни. Победители получат ценные подарки, а каждому юному волшебнику придет новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Номинации «Приоратской сказки - 2025»:

«Пусть Конёк нам в Новый Год много счастья принесёт!» – в данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки выполнены в тематике символа Нового 2026 года – красной огненной лошади, а также по мотивам сказки «Конек-Горбунок» (к 170-летию создания сказки П.П. Ершова).

«Чудеса из прошлого – вспомним все хорошее!» – в данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки выполнены с использованием техник и материалов, характерных для прошлых эпох. Важно, чтобы игрушка несла в себе отпечаток времени и отражала дух той эпохи, к которой она принадлежит.

«В будущее загляни и фантазией блесни!» – в данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки изображают технологии и фантазии, которые, возможно, станут реальностью в будущем. Здесь можно использовать прототипы летающих автомобилей, модели роботов-компаньонов, технологических изобретений и даже интерактивные модели городов будущего.

Прием заявок до 14:00 04.12.2025 года по электронной почте: cultureinapark@gmail.com, тема письма: «Конкурс ёлочных игрушек 2025». Прием игрушек с 6 ноября по 5 декабря в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября д.35б (офис Паркового агентства).

Телефоны для справок: 8 (813) 71 920-10 – сектор культурных программ. Положение и форма заявки на сайте: https://parkilenreg.ru/

Объявление итогов конкурса - в онлайн формате в ВК vk.com/parkilenreg 10 декабря. Награждение победителей состоится на новогоднем празднике в Приоратском парке, который пройдет 13 декабря у Водонапорной башни.

ГБУК ЛО Парковое агентство