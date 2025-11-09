Архитектор жизни: как Елизавета Гречухина превращает пространства в места силы

Елизавета Гречухина – не просто архитектор. Она творец, визионер и своеобразный переводчик с языка сухих архитектурных расчетов на живой язык искусства. Ее миссия – не строить стены, а наполнять пространства смыслом, красотой и той особой атмосферой, которая делает город настоящим домом. Она не просто проектирует будущее – она создает его с мыслью о людях, которые однажды выйдут на улицы и скажут: «Здесь здорово жить».

«Лиза будет художником»

Елизавета родилась и выросла в Гатчине в дружной многодетной семье Гречухиных. Родители, изыскатели по профессии, работали в Ленинградском проектном институте. Много времени проводили в разъездах, занимаясь обследованием и проектированием всего, что связано с реками.

- Мы уезжали в экспедицию на полгода вместе с детьми, – вспоминает мама Елизаветы, Марина Александровна Гречухина. - Там отдавали детей в садики: всего они поменяли около пятнадцати детских садов... У меня был такой настрой – не терять время зря. Конечно, можно дома в игрушки играть. Но я считаю, жизнь ребенка должна быть насыщенной творчеством. Всех я старалась научить читать и считать еще до школы. Жизнь у них проходила интересно. Помню, жили в городе Мышкине, в гостинице. Рядом была очень красивая церковь. После садика, чтобы детям не скучно было, я дала Лизе и ее брату листы бумаги, попросила нарисовать эту церковь. У обоих получились очень хорошие рисунки. Наверное, что-то от нашей деятельности передалось Лизе: подобное притягивает подобное.

- У мамы врожденный вкус: она чертила, и мы с детства видели, как красиво и аккуратно она это делает, – рассказывает Елизавета. - Мы жили среди чертежей, помогали родителям в картографической работе, смотрели, как папа что-то мастерит. Возможно, отсюда и любовь к архитектуре и преобразованиям. Желание что-то улучшать, что-то менять вокруг себя было у меня всегда, с самого детства. Мне всегда хотелось что-то обновлять дома. Я предлагала делать ремонт, переклеивать обои, передвигать мебель...

Все пятеро детей Гречухиных учились на музыкальном отделении школы искусств на Красноармейском проспекте в Гатчине. И единственной, кто не окончил музыкалку, была Лиза.

- Я быстро поняла: это не мое, – вспоминает она. - Отучилась всего два года. Мне нравилось рисовать, бывать в мастерской у художников. К изобразительному творчеству меня подталкивали и учителя Школы искусств, преподававшие изобразительное искусство, – Екатерина Мараховская и Инна Груздева. Однажды после занятий Инна Викторовна сказала маме: «А Лиза у вас будет художником». Так вышло, что эти слова оказались пророческими.

Путь в архитектуру

На Аэродроме тогда только открылась художественная школа, и Лиза поступила туда. Ее педагогом был Виталий Чен-Минович Ким.

- Несмотря на внешнее спокойствие, в нем всегда был дух эксперимента, – вспоминает Елизавета. - Он давал нам интересные задания: например попробовать нарисовать человека в движении. Рисовали большей частью акварелью. Наш педагог давал разные акварельные техники, и мне это очень нравилось: непросто управлять водяным хаосом на бумаге, но это такая экспрессия!

После школы Елизавета поступила в ЛГУ им. Пушкина, на кафедру дизайна и пространства городской среды. Проучилась около трех лет, но решила уйти.

- У меня было ощущение, что я хочу чего-то большего, чего-то более фундаментального, – вспоминает она. - Я начала ездить, смотреть, общаться с ребятами. Я уже понимала, что это, скорее всего, должен быть архитектурный вуз. Отучившись на подготовительных курсах, я поступила в Академию художеств им. И.Е. Репина. Эти шесть лет в Академии были совершенно удивительными: они показали мне всю красоту творческого поиска. Мы все были как одна большая семья, все помогали друг другу – старшие младшим, младшие старшим. В Академии меня звали «мамой Лизой»: возможно потому, что у меня были навыки общения с младшими братом и сестрой, необходимость постоянно организовывать для них досуг. Ко мне приходили за советом, тем более что творческий процесс требует соучастия.

Путь в архитектуру продолжился в мастерских признанных мэтров – Максима Атаянца и бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Но настоящий поворотный момент случился гораздо позже.

Первые шаги в Гатчине

- Потом мы уехали с мужем в Швейцарию, – вспоминает Елизавета. - Я занималась воспитанием детей, открыла там художественную мини-школу сначала для русских детей, потом для французских, потом и для взрослых. Это было востребовано и достаточно успешно: там, в отличие от России, дефицит вне-школьных занятий. Спустя шесть лет мы вернулись: хотели, чтобы дети получали образование в России. Провожая сына в первый класс Гатчинского лицея

№ 3, я была шокирована состоянием этой территории. Мы шли по грязи и лужам, по разбитым бетонным плитам с торчащей арматурой. Я не могла с этим мириться. Во мне включилась активистка: а можно что-то с этим сделать? С этим вопросом я пришла в городскую администрацию. Мне предложили место специалиста в комитете градостроительства Гатчины, и я решила попробовать. Для меня это был вызов или эксперимент на тему: а можно ли что-то изменить? Этот путь оказался сложным, но интересным.

Главной задачей было определить «неработающие» территории и понять, как их оживить, чтобы они стали точками роста и гатчинцы смогли бы по-новому взглянуть на родной город. К тому времени в регионе уже появилась программа «Формирование комфортной городской среды», а с ней пришли и федеральные деньги на общественные пространства и дворы.

- Эта программа на сегодняшний день – самый быстрый, удобный и эффективный инструмент, чтобы привести наши города в порядок, – отмечает Елизавета.

- Активное участие в конкурсах позволило реализовать много хороших проектов, и в городе стали заметны изменения.

Первым таким проектом стал бульвар Науки в Гатчине – пространство с интеллектуальным характером.

- Было желание сделать это пространство с отсылкой к научной среде: весь этот микрорайон строился ПИЯФом для сотрудников института, и улицы были с академическими названиями, – рассказывает Елизавета. - Хотелось подчеркнуть эту особенность, одновременно отвечая на вопрос: как может определенная городская идентичность быть выражена в пространстве? Бюджет был невелик, и нужно было думать, как самыми простыми способами создать образ, реализовать архитектурные приемы. В начале пути была проведена небольшая аналитика. К сожалению, многие часто упускают в своих проектах именно этот этап. Важно сначала выявить своеобразие места: для чего оно, кто им пользуется и как часто, что мы можем привнести новое, какие новые сценарии создать? Пренебрегая анализом, мы в итоге можем потерять качество пространства.

Прошло совсем немного времени, и бульвар Науки зажил новой жизнью: здесь часто проходят мероприятия, организованные горожанами, собираются школьники, молодежь, пожилые люди – для каждой группы продумана своя территория. С участием гатчинцев также удалось благоустроить близлежащие дворовые территории.

- Мы обходили жителей, спрашивали, что они хотят видеть у своего дома, и исходя из этого продумывали проект, зонирование, бесконфликтную среду, – вспоминает Елизавета.

Соучаствующее проектирование

Обновление города продолжили в самых разных местах Гатчины, предварительно проанализировав их. Вместе с командой единомышленников Елизавета Гречухина, ставшая главным архитектором города, спроектировала и реализовала благоустройство улицы Соборной, сквера «Сирень» у Покровской церкви, библиотечного сквера на улице Киргетова.

- Мы пересобирали эти пространства, стараясь сделать их комфортными для жителей города, – говорит она. - Думаю, у нас получилось справиться с энтропией, которая шла от местных «наливаек» и делала пространства используемыми только определенным контингентом. Я часто прохожу мимо этих мест теперь и вижу: сюда просочилась культура, а маргинальность не вернулась.

В основу новых проектов было положено так называемое со-участвующее проектирование, опыт которого Елизавета спустя несколько лет перенесет сначала на Ленинградскую область, а потом и на масштабные девелоперские проекты. Принцип такого проектирования прост: чтобы получилось то, что надо, важно проанализировать ситуацию, прислушиваясь к голосу горожан.

Одним из самых масштабных реализованных проектов стало общественное пространство «Аэропарк» в микрорайоне «Аэродром». При проектировании был использован исторический контекст: когда-то здесь находился первый военный аэродром в России.

- Когда мы готовили этот проект, я встречалась с подростками, спрашивала, что для них важно, что они хотели бы видеть здесь, – рассказывает Елизавета. - Мы вместе обсуждали инфраструктуру этого парка. Я чувствовала, что они включаются, что мы делаем что-то действительно ценное и важное. Нужно было продумать все нюансы, включая правильные площадки для собак и прогулочные дорожки для мам с колясками. Только так, с учетом всех нюансов, можно делать какое-то пространство лучше и удобнее для людей.

...Спустя годы прихожу к выводу, что я, наверное, в принципе не могу мириться с каким-то неустройством вокруг себя. Мотивация моя проста: каждый раз хотя бы понемногу улучшать вокруг себя территорию, начиная со своей комнаты и заканчивая городскими пространствами. Наверное, именно это повлияло на мою деятельность в роли архитектора в Гатчине. Мне кажется, многое получилось тогда. И я вижу сейчас, что те проекты, которые мы тогда спроектировали и реализовали, были заложены в основу стратегии дальнейшего благоустройства городской среды Гатчины. Это выстрелило спустя время, и я считаю, что это хороший результат.

История про город

Опыт работы с гатчинскими общественными пространствами помогал понять, как они устроены, как должна складываться история про город. В 2020 году Елизавета Гречухина стала руководителем направления по благоустройству городов в Центре компетенций по развитию городской среды Ленинградской области, где получалось масштабировать накопленный опыт уже на весь регион. Методика соучаствующего проектирования, один из принципов которой – работать со всеми заинтересованными сторонами городского развития, давала впечатляющие результаты. Команда Центра привлекала опытных архитекторов, участвовала в конкурсах, создавала и реализовывала достойные проекты в разных городах Ленинградской области.

Чтобы общественное пространство стало живым и использовалось горожанами, команде проектировщиков приходилось преодолевать немало сложностей. Как говорит Елизавета Гречухина, каждая территория – это конфликт интересов между разными людьми или общественными группами, и всё это нужно учитывать. В работу вовлекалось население, формировались сообщества, способные повлиять на ход благоустройства. Команда училась совмещать интересы всех сторон и приходить к какому-то общему решению. Центр компетенции стал настоящим проводником между жителями, властью и бизнесом на территории.

Сейчас Елизавета Гречухина – главный архитектор девелоперской компании «Группа компаний А101». Компания занимается созданием новых городов и работает с очень большими территориями. Как говорит архитектор, эта работа дает уникальный шанс – учитывая прежний опыт, с самого начала делать что-то хорошее, чтобы потом не пришлось исправлять чужие ошибки.

- В эту команду меня пригласили, когда «А101» начала заходить в Ленинградскую область, – говорит Елизавета. - Для меня это был новый вызов. Мне понравился их подход: они развивали территорию, принося пользу всем заинтересованным сторонам. Задача девелопера – кратное улучшение городской среды. Хорошая территория – это место, где все получают свою выгоду. Жители получают новые форматы жилья и общественных территорий, муниципалитет решает какие-то свои проблемы, связанные с инфраструктурой и социальными объектами, а девелопер, в свою очередь, зарабатывает на этом. Когда всё складывается хорошо для всех, может получиться настоящая красота. Эта группа компаний делает очень крутые парки и школы. Хорошая школа – это всегда какая-то архитектурно выразительная история, отличное благоустройство и оснащение. Там работают лучшие учителя, есть разные кружки – от музыкалки до скалолазания. Такие школы начали появляться и в Ленинградской области, но инициаторами были именно мы... Сейчас у нас два таких проекта, основанных на данных принципах развития территории, – вблизи Красного Села, где будет большой район на 30 тысяч жителей, и новый микрорайон во Всеволожске. И общественные пространства, и социальные объекты, и благо-устройство – мы думаем обо всём, а прежний опыт помогает избежать ошибок при новом строительстве.

Город в акварели

Помимо сложных архитектурных дел, Елизавета Гречухина занимается делом, на первый взгляд, более простым, но не менее важным. Уже пять лет она преподает живопись в Детской художественной школе города Гатчины. В следующем году у нее будет первый выпуск.

- Для меня это был еще один вызов и очередной эксперимент, – говорит Елизавета. - Мне кажется, у меня получается объяснять понятно детям про изобразительное искусство. И я получаю от этого удовольствие и новую энергию, к тому же преподавание помогает мне перезагружаться. Особенно радуюсь, когда вижу, что у детей от раза к разу что-то получается лучше, они узнают что-то новое.

А совсем недавно, в октябре, в музее города Гатчины прошла персональная выставка Елизаветы Гречухиной с лаконичным названием «Прогулка». На ней были представлены красивые акварели со знакомыми гатчинцам уголками родного города.

- Многие работы на выставке – из коллекции моего папы, – говорит Елизавета. - Каждый год я дарю ему на день рождения новую картину – мой новый взгляд на наш любимый город. Мне всегда хотелось понять: как город разговаривает со мной? Как я могу это зафиксировать? Как происходит передача каких-то совершенно волшебных состояний, возникающих во время прогулок по городу или парку? Город может разговаривать со мной старинными домами. Однажды я шла по улице Красной, и меня остановил очень красивый свет, который падал на дома. И вдруг я увидела эту улицу совершенно по-новому, она стала для меня Красной по-настоящему! Это был момент, в котором совпало всё: солнце, цвет домов, воздух. У меня не было возможности сразу нарисовать это. Я сфотографировала и надиктовала на телефон свое состояние, свое видение. Для меня было важно сохранить всё это, чтобы потом снова погрузиться в состояние, которое я тогда испытала.

«Мы все – инструменты»

- Для меня занятия акварелью – это терапия, – признается Елизавета. - Человеку нужно находить пространство, где он соединяется сам с собой, с тем, кто он есть на самом деле. Каждому из нас нужен инструмент такого рода, чтобы не терять контакт с самим собой. В моей жизни два таких инструмента: я занимаюсь акварелью и вокалом (выпеваю что-то в себе, из себя). Это помогает отстраниться на время от всего, оставаться в каком-то диалоге с собой.

Мне кажется, мы все тоже инструменты. Каждый человек находится в поиске, чтобы понять, какой он инструмент. Про что он? В чем заключается его талант? Чем и как он улучшает свою жизнь и жизнь окружающих? Не умея улучшить свою жизнь, мы не сможем улучшить жизнь окружающих. Наверное, если бы я не рисовала, если бы не пела, то есть не делала бы что-то для себя, я не была бы такой эффективной во внешнем мире. Важно задать себе простой вопрос: смог ли ты за свою жизнь почувствовать, какой ты инструмент? Можно прожить жизнь и не узнать этого, то есть не смочь реализоваться.

Мне хотелось бы думать, что я инструмент для созидания. И хочется выкручивать эту созидательность еще больше, потому что энтропии в этом мире меньше не становится. Ты должен быть еще четче, еще звонче, еще ярче, чтобы справляться с окружающим нас хаосом, переводя его в гармонию.

Юлия Лысанюк