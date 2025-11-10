Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются уже более 3 млн человек

Уже более 3 млн родителей и школьников пользуются приложением, а средняя аудитория «Моей школы» в месяц составляет более 1,6 млн. человек. Большей популярностью оно пользуется у мам — среди взрослых пользователей их свыше 90%. Количество мальчиков и девочек в аудитории приложения практически равное — 49% и 51% соответственно.

С помощью «Моей школы» дети могут пользоваться материалами из библиотеки цифрового контента, которые подготовил учитель. Их не может быть больше, чем рекомендовано для выполнения домашнего задания на компьютере. Это безопасно для глаз – в приложении поддерживается стандарт контрастности.

Регионы, где активнее всего скачивают приложение

— Московская область

— Краснодарский край

— Самарская область

— Ленинградская область

— Свердловская область

Чаще всего пользователи

— Делятся уроками/домашним заданием/оценками

— Хвалят ребёнка в приложении

— Смотрят статистику по контрольным работам

— Создают новые события в семейном календаре

Теперь в приложении доступен новый функционал — в семейном календаре появились повторяющиеся события для кружков, секций или репетиторов, а в оценках теперь есть пометка о возможности исправить оценку с указанием крайней даты. Кроме того, теперь можно посмотреть график предстоящих контрольных и проверочных — и подготовиться без спешки.