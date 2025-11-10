Жители Ленинградской области оценят уровень безопасности банковских услуг

Исследование призвано выявить мнение клиентов банков о том, насколько уверенно они используют мобильный и интернет-банкинг, достаточно ли полезную информацию предоставляют банки о финансовой безопасности, и насколько хорошо они распознают современные схемы мошенничества.

Поделитесь своим опытом и мнением в опросе, доступном по ссылке: https://www.cbr.ru/information_security/anketa/.

Результаты помогут улучшить работу по противодействию мошенничеству на финансовом рынке и повысить киберграмотность населения.

Присоединяйтесь к исследованию, которое продлится до 28 ноября 2025 года.