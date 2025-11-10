Жители Ленинградской области оценят уровень безопасности банковских услуг
Центральный банк России приглашает ленинградцев поучаствовать в опросе, направленном на оценку удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы.
Рубрики: Общество
Исследование призвано выявить мнение клиентов банков о том, насколько уверенно они используют мобильный и интернет-банкинг, достаточно ли полезную информацию предоставляют банки о финансовой безопасности, и насколько хорошо они распознают современные схемы мошенничества.
Поделитесь своим опытом и мнением в опросе, доступном по ссылке: https://www.cbr.ru/information_security/anketa/.
Результаты помогут улучшить работу по противодействию мошенничеству на финансовом рынке и повысить киберграмотность населения.
Присоединяйтесь к исследованию, которое продлится до 28 ноября 2025 года.
