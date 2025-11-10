В Гатчине отключат отопление 11 ноября

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 11.11.2025 г. с 09.00 до окончания работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина,

ул. 120-й Дивизии, д. 1, 3, 3a, 5a

ул. Куприна, д. 40, 42, 44

ул. Беляева, д. 1a, 3a, 7, 9, 11, 116, 2, 8, 32

ул. Заводская, д. 1, 1a, 3, 3a

ул. Рысева, д. 51, 53, 55, 57, 38, 40, 52

ул. Кустова, д. 23, 33, 35, 51, 46

ул. Рошаля, д. 11, 16, 22

ул. Рыбакова, д. 5, 9, 15, 17.

В связи с ремонтными работами на теплотрассе 12.11.2025г. с 09.00 до окончания работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина,

ул. Чехова д. 9,

ул. Леонова д. 12/7, 14, 16, 18/8, 15, 17/7,

ул. Володарского д. 1, 3, 3А, 5,

ул. Л. Шмидта д. 8, 10, 12, 14,

ул. К. Маркса д. 11,

ул. Достоевского д. 21.

