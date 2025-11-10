Проект «Великая Россия» – о создателе более 100 самолётов, авиаконструкторе Андрее Туполеве

Информация об авиаконструкторе, самолёты которого стали символом мощи советских военно-воздушных сил, пополнила раздел «Выдающиеся ученые и изобретатели» проекта «Великая Россия», реализуемого Президентской библиотекой.

Андрей Николаевич Туполев родился в небольшом селе Тверской губернии в многодетной семье. Во время учёбы в Императорском Московском техническом училище (позже Московское высшее техническое училище) он под руководством учёного, основоположника гидро- и аэродинамики Николая Жуковского, начал заниматься в воздухоплавательном кружке.

В 1910 году Туполев совершил первый полёт на планере, в постройке которого участвовал сам, а уже в 1916–1918 годах был задействован в работе первого в России авиационного расчётного бюро.

После окончания с отличием МВТУ в 1918 году Туполев вместе с Жуковским стал создателем и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института. В 1922 году Андрей Николаевич возглавил сформированное им же опытное конструкторское бюро (ОКБ), деятельность которого была связана с развитием тяжёлых сухопутных, морских боевых и гражданских самолётов, а также торпедных катеров и аэросаней.

И всё же главным делом для Туполева оставалась авиация. В 1923 году он создал свой первый лёгкий самолёт смешанной конструкции (АНТ-1), в 1924 году – первый советский цельнометаллический самолёт (АНТ-2), в 1925 году – первый боевой цельнометаллический самолёт (АНТ-3), а также первый цельнометаллический бомбардировщик-моноплан (АНТ-4).

С 1936 года Андрей Николаевич совмещал руководство ОКБ с должностью главного инженера Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности, формировал стратегическое направление развития советской авиации, науки и техники.

В октябре 1937 года Туполев, необоснованно обвинённый во вредительстве и шпионаже, был арестован, а 28 мая 1940 года приговорён к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывая наказание, Андрей Николаевич возглавил коллектив таких же осуждённых конструкторов – закрытое КБ НКВД (ЦКБ-29), прозванное «Туполевской шарашкой». Здесь Туполев работал над созданием скоростного двухмоторного фронтового пикирующего бомбардировщика Ту-2, испытания которого начались в 1941 году.

19 июля 1941 года А. Н. Туполев был досрочно освобожден из заключения (полностью реабилитирован он был только в 1955 году) и направлен на должность главного конструктора в Омск на авиационный завод № 166. С приказом о его назначении, подписанным А. И. Шахуриным, наркомом авиационной промышленности СССР, можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Туполев обеспечивал крупносерийное производство Ту-2 и одновременно готовил нескольких целевых его модификаций. Там же, в Омске, в возрасте 16 лет начал работать рядом с отцом и сын Алексей. Ту-2 появились на фронте в 1942 году и впоследствии были признаны лучшими фронтовыми пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны.

В 1943 году семья Туполевых вернулась в Москву, Андрея Николаевича назначили главным конструктором и ответственным руководителем авиационного завода № 156, где была создана главная база ОКБ А. Н. Туполева. В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны применялось большое число самолётов-бомбардировщиков, торпедоносцев, разведывательных самолётов конструкции Туполева и торпедных катеров.

В результате эксплуатации военной турбореактивной техники А. Н. Туполев увидел возможность развития пассажирской реактивной авиации. Созданные им в 1955 году самолёты Ту-104 стали основой парка авиационной компании «Аэрофлот» на следующие 20 лет, а также использовались в десятках стран мира.

В 1956 году Андрей Николаевич Туполев был назначен генеральным конструктором авиационной промышленности СССР.

В первой половине 1957 года в ОКБ Туполева был организован специальный отдел «К», перед которым стояла задача по созданию беспилотных авиационных комплексов. С этого момента, уже под руководством сына авиаконструктора, Алексея Андреевича Туполева, началась активная разработка Ту-121. Затем был Ту-144, Ту-204… Алексей Туполев не просто продолжил дело отца, но и вывел советское самолётостроение на новый этап. Как говорили соратники Алексея Андреевича, главным вызовом в авиастроении для него было то, что он – сын великого Андрея Туполева.

Имя Андрея Николаевича Туполева на сегодняшний день носят АО «Туполев», входящее в Объединённую авиастроительную корпорацию, Казанский государственный технический университет, Московский аэропорт «Внуково», остров в Обской губе Карского моря и гора в Антарктиде. Его именем названы улицы во многих городах России.