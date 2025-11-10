В Гатчине – самый низкий уровень преступности

Однако в областном рейтинге Гатчинское УМВД заняло седьмую строчку, и это – понижение для подразделения, стоявшего на втором месте по результатам трех кварталов прошлого года.

На протяжении девяти месяцев работа гатчинской полиции велась в условиях повышенных требований к органам внутренних дел и значительного некомплекта личного состава – более 30 %. Как следствие, действующим сотрудникам приходилось нести службу с повышенной нагрузкой, однако осложнения оперативной обстановки полицейские не допустили и контроль общественного порядка обеспечили. В результате уровень преступности на территории Гатчинского округа остается самым низким в области.

Число особо тяжких сократилось

За девять месяцев сотрудниками УМВД было рассмотрено более 38,5 тысяч заявлений и сообщений, поступивших в дежурные части. В результате проверок на учет было поставлено 1762 преступления.

Благодаря профилактике сократилось число отдельных видов зарегистрированных уголовно наказуемых деяний, в том числе тяжких и особо тяжких. Меньше совершено грабежей, поджогов, изнасилований, причинено тяжкого вреда здоровью, квалифицированных мошенничеств, в том числе с использованием интернет-технологий. Незначительно увеличилось количество квалифицированных краж и разбоев.

Возросло количество преступлений, связанных с причинением легкого вреда здоровью, неквалифицированных краж, угонов, случаев повреждения чужого имущества.

Зафиксировано 56 случаев управления транспортным средством нетрезвым водителем, ранее уже подвергнутым административному наказанию, и это на десять фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сократилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 108 уголовных дел по фактам сбыта. Из незаконного оборота изъято 294,5 кг наркотических веществ. Однако отсутствует положительная динамика по выявлению наркоторговцев.

На учёте – 1007 судимых

За девять месяцев зарегистрировано 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Незначительно выросло количество преступлений, совершенных на улице – 216, и каждое четвертое зарегистрированное преступление произошло в общественном месте. Иностранными гражданами за девять месяцев совершено 21 преступление, в отношении иностранцев – девять.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось почти вдвое – 116. Ранее судимыми совершено 309 преступлений.

Однако на 10,2 % в отчетном периоде снизилась эффективность раскрытия преступных посягательств и составила 39,4 % при среднеобластном показателе 48,6 %. Следственным управлением окончено производством 227 уголовных дел, в суд направлено 210 дел. Нагрузка на одного следователя составила 50,9 дел при среднеобластном показателе 39. Отделом дознания окончено 164 уголовных дела, направлено в суд 142.

По итогам девяти месяцев составлено 4135 протоколов об административных правонарушениях.

При этом на учете в службе участковых состоит 1007 судимых лиц (на 191 меньше, чем в прошлом году), из них 25 – освобожденных условно-досрочно, 427 – осужденных без лишения свободы. 47 человек освобождены из мест лишения свободы, и имеют непогашенную либо неснятую судимость, и по формальным признакам подпадают под действие административного надзора. Новых криминальных элементов с начала года на учет не поставлено.

У инспекторов по делам несовершеннолетних на учете состоит 153 подростка.

Борьба с незаконным алкоголем и миграцией

В течение девяти месяцев проводилась работа по декриминализации рынка алкогольной продукции в Гатчинском округе. За девять месяцев сотрудниками полиции составлено 26 протоколов. Изъято более 778 литров контрафактного алкоголя.

В сфере борьбы с незаконной миграцией составлен 831 протокол, в том числе 665 – за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания, 32 – за незаконную трудовую деятельность, два – за несоблюдение установленных федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, 132 – за нарушение правил пребывания в России, пять – за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ.

На миграционный учет за девять месяцев поставлено 25199 человек, что на 10792 больше, чем за первые три квартала прошлого года, а снято с ми-грационного учета 13375 иностранцев. 2837 человек снято с учета по признакам фиктивной регистрации, вынесено 41 постановление с наказанием в виде штрафа с административным выдворением. Также за девять месяцев сотрудники полиции установили 299 адресов массовой регистрации, «резиновых» квартир, и приняли 1002 решения о неразрешении въезда на территорию РФ.

На основании статистических показателей и ведомственной оценки можно сказать, что Гатчинское УМВД улучшило свои показатели по многим критериям (например, в части возмещения ущерба по уголовным делам линии дознания, работы «по алкоголю», выявления участников организованных групп, преступлений в сфере IT). С положительной стороны на отчетном совещании была отмечена работа уголовного розыска, участковых уполномоченных, экспертно-криминалистической службы, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Награды полицейским

На совещании сотрудники гатчинской полиции получили заслуженные награды от ру-ководства Гатчинского округа – за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

В совещании принял участие заместитель главы администрации Гатчинского округа Александр Супренок. Он по-благодарил сотрудников полиции за непростой и ответственный труд и многолетнее взаимодействие.

Александр Супренок вручил благодарственные письма:

- заместителю начальника отдела участковых уполномоченных полиции Евгению Писаревскому,

- заместителю начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Евгению Рутковскому,

- старшему уполномоченному ОЭБ и ПК Андрею Старикову,

- оперуполномоченному отделения по борьбе с имущественными преступлениями Илье Иванову,

- оперативной дежурной Вырицкого отдела полиции Светлане Осиновской,

- инспектору группы по исполнению административного законодательства Ольге Кондратьевой,

- госинспектору дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Марии Селивановой,

- помощнику дежурного группы режима спецчасти ИВС Алексею Иваненко,

- полицейскому-водителю ОР ППС Михаилу Воронову,

- инженеру-электронику отделения информационного обеспечения Николаю Исаеву,

- старшему инспектору канцелярии отдела делопроизводства и режима Ирине Шагиной.

Андрей Соколов