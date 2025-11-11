Чат-бот в мессенджере MAХ - для заявителей МФЦ

Благодаря помощи цифрового консультанта - чат-бота, можно быстро проверить готовность документов, записаться на прием в МФЦ, уточнить адрес или режим работы областных центров госуслуг.

Ранее сведения о готовности документов поступали заявителю на электронную почту, через соцсеть «ВКонтакте» или в режиме автоинформирования по телефону 8 (812) 775 47 79. Теперь у заявителей МФЦ также появилась возможность получать уведомления через чат-бот в мессенджере МАХ – для этого достаточно предварительно дать свое согласие при оформлении заявления на получение услуги в МФЦ.

Обратиться к цифровому консультанту МФЦ в мессенджере МАХ можно по ссылке или через QR-код. Официальный чат-бот МФЦ Ленобласти имеет в левом верхнем углу интерфейса специальный знак верификации в виде синей галочки, что гарантирует пользователям безопасность и надежность.

Кроме того, на официальном новостном канале МФЦ Ленинградской области в мессенджере МАХ регулярно публикуется актуальная информация для населения - жителей региона приглашают подписаться на канал по ссылке https://max.ru/mfclenobl и первыми узнавать главные новости центров госуслуг.