«Вожатский экспресс» уже близок!

В начале ноября в Молодёжном пространстве ПОТОК прошло важное собрание команды организаторов проекта «Станционная игра «Вожатский экспресс»», который направлен на увлекательное знакомство студентов с вожатской деятельностью. Проект организован студенческим педагогическим отрядом «Сознание», который относится к Ленинградскому Областному региональному отделению Российских Студенческих Отрядов, что подчеркивает его значимость и поддержку на уровне студенческого движения. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

На встрече участники обсудили ключевые задачи, стоящие перед командой. Одной из главных тем стало согласование организационных моментов, включая распределение ролей среди участников и определение сроков подготовки. Также была разработана предварительная концепция мероприятия, которая включает в себя интерактивные игры и мастер-классы, позволяющие студентам погрузиться в атмосферу вожатской жизни.

Команда проявила активность и креативный подход, что вселяет уверенность в успешное проведение игры. Участники собрания отметили важность проекта для формирования интереса к вожатской деятельности и создания позитивного имиджа студенческих отрядов среди молодежи.

«Станционная игра «Вожатский экспресс» — это не только возможность узнать о вожатском движении, но и шанс развить свои навыки лидерства и командной работы», — подчеркнула одна из организаторов Кристина Куралесова.

