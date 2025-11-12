Гатчинский проект «Загвоздка» получит поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам 15-го конкурса

Победители 15-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив из Ленинградской области:

«Времён связующая нить», АНО «Загвоздка»

Проект помогает подросткам и пенсионерам Гатчины по-новому открыть историю родных микрорайонов — Мариенбурга, Егерской слободы и Загвоздки. Вместо скучных уроков — живые театрализованные экскурсии-квесты в костюмах разных эпох, творческие мастер-классы и совместные мероприятия.

Запрашиваемая сумма — 707 190,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 1 226 690,00 ₽

«Мечтатели в быту», АНО «Арт-Хижина»

Проект поможет подросткам из маленьких городов и посёлков Ленинградской области и Карелии освоить русское искусство авангарда — и создать собственные творческие работы. Вместе с профессиональными художниками ребята разработают 10 арт-объектов, в которых соединятся история русского искусства и современность их родных мест.

Запрашиваемая сумма — 2 291 000,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 3 633 130,00 ₽

Патриотический мотофестиваль «Балтик Ралли», ООО «Балтик Ралли»

Мотофестиваль «Балтик Ралли» в Выборге — это больше, чем встреча мотоциклистов. Это живые уроки истории: участники ездят по местам боевой славы, помогают фронту и создают мемориалы погибшим героям. Через мототуры, концерты и акции поддержки СВО фестиваль объединяет людей, которые ценят прошлое своей страны и готовы участвовать в её настоящем.

Запрашиваемая сумма — 7 333 467,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 48 491 982,30 ₽

«Выход через янтарную лавку», ООО «КИНОТИХВИН»

Документальный проект покажет как уличное искусство помогает Калининграду обрести новую идентичность. В рамках проекта будут созданы фильм о местных художниках, граффити-квест для жителей и проводится выставка, где стрит-арт встречается с галерейным пространством. Это исследование того, как спонтанное творчество преображает городскую среду и создает новые точки притяжения в историческом пространстве города.

Запрашиваемая сумма — 4 031 055,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 5 151 055,00 ₽

«Атомы в руках человека», ИП Хонтулева Ольга Евгеньевна

Спектакль «Атомы в руках человека» знакомит школьников Соснового Бора с историей мирного атома — через театр кукол. В камерном формате дети увидят образы академиков Курчатова и Александрова, узнают об их открытиях и почувствуют связь с научным наследием родного города — центра атомной промышленности. Проект помогает сохранить историческую память и вдохновить новое поколение на изучение науки.

Запрашиваемая сумма — 640 000,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 1 018 000,00 ₽

«Цифровая платформа аудиосказок: Голоса народов России (Часть I)», АНО «Идеи и смыслы»

Проект сохраняет исчезающие языки через аудиосказки. Студийные записи с носителями языков и профессиональными актёрами превращают народные сказки в современный подкаст-формат на пяти финно-угорских языках с параллельным русским переводом.

Запрашиваемая сумма — 2 077 780,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 4 315 280,00 ₽

«Форпост Святой Руси», АНО «Родной край»

Проект приурочен к 785-летию Староладожского Никольского мужского монастыря и помогает оживить его историю. Через выставку, исторические реконструкции, создание фильма и новые музейные экспозиции проект покажет, как традиционные ценности — любовь к Родине, защита отечества и вера — на протяжении веков формировали судьбы предков и продолжают быть важным ориентиром для современников. Это возможность по-новому открыть Старую Ладогу не просто как древнее поселение, а как живой «форпост» русской культуры и духовности.

Запрашиваемая сумма — 7 014 888,00 ₽

Общая сумма расходов на реализацию — 10 481 728,00 ₽

Для тех, чьи проекты не прошли в этот раз — это не финал, а важный этап работы. Проектный офис ПФКИ Ленинградской области поможет изучить экспертную оценку и доработать слабые места, чтобы подать заявку снова. Запись на бесплатные консультации по телефону 8 (812) 539-43-98.