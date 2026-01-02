«Кони, кони — вы сказка и песня!»

Достаточно заглянуть в глаза лошади, чтобы влюбиться в конный мир и погрузиться в него безвозвратно — так считают в конноспортивном клубе «Гатчинский», который уже больше десяти лет существует в поселке Большие Колпаны под Гатчиной.

На данный момент в конюшне КСК «Гатчинский» содержится более 70 лошадей различных пород, от миниатюрных пони до огромных тяжеловозов. Здесь обучают верховой езде детей и взрослых, готовят к соревнованиям, проводят конные прогулки по окрестностям и экскурсии по конному клубу. Такую экскурсию провела для нас начальник конюшни, старший тренер КСК «Гатчинский» Лариса Анатольевна Ткачева.

Утро на конюшне

Утро на конюшне для людей — время хлопот, а для лошадей - радостное ожидание прогулки. Позавтракав, лошади нетерпеливо топчутся в денниках. Первыми в левады выводят кобыл. На беременных лошадок заботливо набрасывают теплые попонки — утро прохладное, а им никак нельзя простужаться. Чуть позже, когда кобылы вернутся в конюшню, вместо них пойдут гулять жеребцы. Если дамы могут гулять в табуне, то джентльмены ходят только поодиночке, чтобы исключить яростное выяснение отношений.

На конюшне в Больших Колпанах есть как породистые лошади, так и спортивные помеси.

- Сейчас часто происходит смешение пород для выведения лошадей с лучшими качествами, - говорит Лариса Анатольевна. - Мы не гонимся за породой, для нас важнее какие-то качества лошади — выносливость, быстрота, прыгучесть и так далее. К счастью, в наше время к спортивным лошадям стали относиться гораздо гуманнее, причем на законодательном уровне. Лошадь теперь не воспринимают как спортивный снаряд, относясь к ней как к живому существу, о котором нужно заботиться, ни в коем случае не причиняя никакого вреда.

Гатчинская пони-ферма

В КСК «Гатчинский» - одна из самых крупных пони-ферм в Российской Федерации.

- Мы ведем профессиональную селекционную работу - разводим шетландских пони, - рассказывает Лариса Ткачева. - У нас лучшие производители этой породы. За нашими лошадками приезжают отовсюду, даже из Якутии. Пони у нас приобретают для спорта, мини-зоопарков. В последние годы стали покупать в частные дома в качестве домашнего животного. Пони гуляют как собачки по территории усадьбы. Эти лошади способны очень привязываться к человеку. Для них не нужна большая территория, к тому же они очень неприхотливые. В отличие от крупных лошадей, которые живут от 20 до 30 лет, пони живут дольше — до 40 лет. Они гораздо крепче и выносливее. У пони высокий иммунитет, и они гораздо лучше приспособлены к жизни. Это связано с тем, что они изначально выводились в холодном климате. Пони прекрасно переносят даже суровые зимы.

«Все мы немножко лошади...»

Как говорит Лариса Ткачева, лошади чем-то похожи на людей. У каждой - свой характер, какие-то свои особенности и желания.

- Всё как у людей: кто-то любит учиться, а кто-то ленится, кто-то любит гулять, а кого-то из денника не выгонишь, кто-то неряшлив, а кто-то очень чистоплотен, - рассказывает Лариса Анатольевна. - Лошади умеют радоваться, грустить и плакать. Среди них бывают интроверты и экстраверты, забияки, агрессоры и добряки. Лошади очень ревнивы: если несешь морковку в конюшню, надо дать ее всем. Пропустил кого-то — обязательно напомнят о себе!

Лошадь эмоциональна, что отличает ее от многих других животных. Она способна распознавать настроение человека, чувствует, когда он испытывает страх или злость, и может начать тревожиться. Если же человек ведет себя уверенно и доброжелательно, животное отвечает тем же. Кстати, именно это свойство лошадиного характера лежит в основе иппотерапии: животные помогают людям справляться с тревогой и восстановить внутренний баланс.

- Лошади однозначно различают интонации человеческого голоса и, возможно, наши эмоции, - отмечает Лариса Ткачева. - Слух для них важнее, чем запах и зрение. Поведение лошади очень зависит от поведения человека — это факт. Они хорошо умеют подстраиваться под того, кто с ними находится в данный момент. Главное — вести себя с лошадью спокойно и уверенно, и тогда даже самый буйный жеребец может стать гораздо миролюбивее. Я говорю нашим детям-спортсменам: «Если вы расстроены или рассержены чем-то, не надо идти к лошади, потому что она сразу считает и отзеркалит ваше состояние и тоже начнет нервничать. Даже если вы не показываете виду, что нервничаете... Лучше пропустить это занятие, но не провоцировать лошадь на какие-то негативные реакции.

Интеллектуально подкованные

Лошадь считается интеллектуальным животным. Она способна решать простые задачи, находить выходы из ситуаций, проявлять настойчивость или осторожность в зависимости от обстановки. Лошади прекрасно обучаются, запоминая последовательность элементов во время тренировки. Они даже могут считать! Спортсмены заметили, что во время соревнований по конкуру хорошо тренированная лошадь может рассчитывать количество своих шагов (темпов галопа) до препятствия.

- Лошади очень любопытны, причем это проявляется с самого рождения, - говорит Лариса Анатольевна. - Ей надо повсюду свой нос сунуть, всё посмотреть. И это очень хорошее качество, которое мы стараемся всегда поддерживать и развивать. Лошадь - большое животное, но боится всего на свете. Она всегда находится настороже, всегда готова убежать, даже если опасность ей только почудится. Если бы лошадь была нелюбопытной, она боялась бы собственной тени. Но проявляя свойственное ей от природы любопытство и так познавая мир, лошадь перестает его бояться.

У лошадей отличная память, особенно на места и маршруты. Они хорошо запоминают местность и могут сами вернуться домой даже после дальней прогулки. Если лошадь убежала, она в любом случае вернется домой, игнорируя другие конюшни. Она придет туда, где ее дом, где ее любят и кормят.

- У нас был забавный случай, - рассказывает Лариса Ткачева. - Пару лет назад к нам привезли трех орловских кобыл: красивых, больших, белых. Они постояли у нас неделю, а затем мы выпустили их погулять. Сначала они гуляли в манеже, а потом вдруг... пропали! Лошади орловской рысистой породы отличаются тем, что очень любят свободу. Им нужен простор, нужны степи. И мы поехали их искать в поля. Их видели в округе везде! Три белых кобылы носились в декабре по Гатчинскому району. Они сбегали на заправку, на пилораму, спокойно прошлись по всей деревне Тяглино, потом пошли лесом. Я ехала на машине по их следам — по полям и оврагам. Доехав до середины леса, поняла, что дальше не проеду. Их не было три с половиной часа. Зима, мороз, снег... Их увидели на Борницком карьере и погнали домой. Все три беглянки вернулись домой, покрытые коркой льда. Мы их долго сушили, но они были такие счастливые!

Лошадиная дружба

Наверное, нет ничего приятнее прикосновения к ладони мягких лошадиных губ и ответного поглаживания рукой теплой плюшевой лошадиной морды. Но, как говорят, нежнее лошадиных губ могут быть только их сердца!

Лошади могут привязываться к людям, но воспринимают их, скорее, как неполноценную замену своим собратьям. Всё же они стадные животные и «дружить» по-настоящему могут только друг с другом. Исключение — жеребые (беременные) кобылы или мамы с жеребятами. Желая защитить свой плод или жеребенка, они становятся крайне агрессивными даже к лошадям, с которыми «дружили».

Смену окружающих ее других лошадей или изоляцию от себе подобных лошади переживают очень тяжело.

- Бывает так, что один без другого не хочет идти на прогулку или на тренировку, - говорит Лариса Анатольевна. - Иногда «друзей» приходится разлучать, и тогда лошадь начинает тосковать, вплоть до депрессии. У нас была такая парочка: мерин с кобылой очень долго гуляли вместе и никого в свой «табунчик» не пускали. Мерин набрасывался на всех, кто приближался к кобыле. А кобыла была жеребая. Когда она ожеребилась, мы ее на время изолировали от мерина, боясь за малыша. И у коня началась депрессия. Он рвался к ней. И представьте: когда мы их все-таки поставили вместе, мерин решил, что это его ребенок, и принял его как родного...

Помимо лошадей, на территории конноспортивного клуба «Гатчинский» содержатся верблюды, северный олень, козы, овцы, кролики, енот и ослик Яша. На конюшне живет несколько кошек, которые с удовольствием «пасутся» в денниках у своих огромных друзей. Ребятишки обожают бывать в этом «мини-зоопарке» — покормить, поговорить, пообниматься с братьями нашими меньшими. И все же приходят сюда в первую очередь ради лошадей. Почему? Да просто они прекрасны!

Древняя арабская легенда гласит, что Господь, сотворив лошадь, сказал ей: «С тобой не сравнится ни одно животное; все земные сокровища лежат между твоими глазами».

Наш Александр Куприн писал: «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене погоды… Нет ей равного на Земле животного».

А еще один наш любимый писатель, Василий Шукшин, говорил: «Когда умрет последний конь — мир рухнет, потому что лучшие люди – это кони».

Юлия Лысанюк