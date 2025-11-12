Синичкин день в Приоратском парке

По доброй традиции в преддверии зимы воспитанники детского сада № 23 г. Гатчины смастерили кормушки для зимующих птиц Приоратского парка. Ребята развесили их на деревьях и разложили в кормушки угощения. Также дошколята сделали съедобные кормушки из ароматной тыквы. Их сразу же облюбовали виновницы праздника – желтогрудые синички.

Для ребят провели веселые игры на знание пернатых: дети угадывали птиц из разных сказок, танцевали, пели и читали стихи. Дошколята простились с осенью и пообещали возвращаться в парк, чтобы наполнять столовую для птиц новым угощениями.

Подобные экологические акции вместе с Парковым агентством и детским садом № 23 в Приоратском парке проходят ежегодно – осенью и весной. Каждый год ребята узнают интересное о пернатых Приоратского парка, а главное, помогают хрупким созданиям пережить непростые голодные времена.