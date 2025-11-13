132 тысячи жителей региона пользуются приложением «Госуслуги Моя школа»

Обновлённое приложение «Госуслуги Моя школа» помогает родителям и детям контролировать расписание и домашние задания, отслеживать оценки и планировать занятия в кружках и секциях.

Уже более 3 млн родителей и школьников пользуются приложением, а средняя аудитория «Моей школы» в месяц составляет более 1,6 млн человек.

С помощью «Моей школы» дети могут пользоваться материалами из библиотеки цифрового контента, (https://www.gosuslugi.ru/landing/edu-content) которые подготовил учитель. Их не может быть больше, чем рекомендовано для выполнения домашнего задания на компьютере. Это безопасно для глаз — в приложении поддерживается стандарт контрастности.

В приложении доступен новый функционал — в семейном календаре появились повторяющиеся события для кружков, секций или репетиторов, а в оценках теперь есть пометка о возможности исправить оценку с указанием крайней даты. Также теперь можно посмотреть график предстоящих контрольных и проверочных — и подготовиться без спешки.

Чаще всего пользователи приложения делятся уроками/домашним заданием/оценками, хвалят ребёнка, смотрят статистику по контрольным работам и создают новые события в семейном календаре.

Активное развитие системы оказания госуслуг для удобства граждан продолжается в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».