Берегиня заповедных мест

ЦЕНТР НАУКИ И ТУРИЗМА

В следующем году Саблинскому памятнику природы исполнится полвека, эта местность получила статус памятника природы и впервые была признана особо охраняемой природной территорией в 1976 году. Этот памятник природы можно назвать одной из значимых достопримечательностей нашего региона. Здесь находятся два каньона из четырёх, находящихся в Ленинградской области, два водопада и целый комплекс пещер бывших горных выработок.

На протяжении долгих лет силами энтузиастов при поддержке Правительства Ленинградской области и администрации Тосненского района на территории велись природоохранные работы: укреплялись своды в одной из пещер, производилась расчистка от мусора, проводились научно-исследовательские и гидротехнические работы.

«В 1992 году было принято решение о создании Саблинского природоохранного экскурсионно-туристического центра, за счёт средств от деятельности которого энтузиасты могли бы осуществлять охрану и действенный контроль состояния памятника природы. В конце 90-х я трудилась менеджером в сфере туризма и была приглашена для организации центра и продвижения данного туристического направления», — рассказывает Валентина Орлова.

Одной из главных заслуг общественной организации стало уточнение границ особо охраняемой природной территории.

«Границы памятника природы менялись дважды: изначально это было 150 га, потом — 220 га. В 2011 году границы уточнялись ещё раз. Прежде всего, это уточнение было необходимо для исключения из границ памятника природы объектов, целевое назначение земель которых противоречит режиму ООПТ, например, ИЖС. В то же время, нам удалось увеличить площадь природного объекта до 328 га за счёт присоединения части междуречья реки Тосны и ручья Банного. Здесь был обнаружен редкий вид семейства орхидных, занесенный в красную книгу Ленинградской области — венерин башмачок», — рассказала руководитель организации.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

В 1999 году энтузиасты объединились в общественную организацию «Сохранение природы и культурного наследия», оформлением всей документации занималась Валентина Васильевна. Был введен в действие безопасный экскурсионный маршрут, мониторинг устойчивости сводов и укрепительные работы на котором ведутся по сей день. В Левобережной пещере, самой большой из 14 саблинских пещер, действует полноценный лабиринт, сохранять который удается за счет финансирования из средств, получаемых от проводимой экскурсионной деятельности.

Сегодня организация — это сплоченная команда настоящих профессионалов, готовых жертвовать личным временем и ресурсами ради сохранения уникальной экосистемы и исторического наследия этого заповедного места.

«В нашей команде порядка 10 постоянных участников. В штате есть геологи, также приглашаются биологи, геомеханики, географы и специалисты из других сфер. К проектной деятельности мы также привлекаем дополнительных специалистов», — говорит Валентина Васильевна.

«Левобережная» — единственная пещера в Ленинградской области, закрытая от прямого доступа. Её посещение строго регламентировано и возможно только в сопровождении опытного проводника. Экскурсии для посетителей, среди которых большинство — дети, проводят биологи, геологи, географы и историки. Кроме постоянной эколого-просветительской и природоохранной деятельности реализуются тематические проекты, открыты новые экологические маршруты по Саблинскому памятнику природы и его окрестностям. Среди них — проекты «Туристская тропа «В поисках исчезнувшей усадьбы», «Александр Невский — наша история», «Организация фестивального пространства в рекреационной зоне Левобережной пещеры Саблинского памятника природы», «Саблино вдохновляет: дорогой мастеров к истокам ремесла», «Подземный ГЕО-лабиринт. Маршрут для школьников», «Подземная кладовая», «Саблинский БИО-лабиринт», «Театр теней Пустыньки», «Театральные гостинцы Пустыньки», «Театр диковинок Черной курицы», «Тропа рудокопа. О славных делах предков — юному поколению района», «Саблинские кубики» и другие. В этом году организация при поддержке администрации Тосненского района реализовала проект «Метафора витража. Практики и смыслы художественного стекла — юному поколению района».

«В Саблинских горных выработках добывался стекольный песок. Его качество было настолько высоким, что стекольный магнат Максимилиан Франк в начале XX века построил здесь большой стекольный завод. На фабрике Рихтера, от которой сегодня остались лишь руины, было налажено производство саблинских каменно-строительных кубиков. Из чего именно они изготавливались, до сих пор остаётся загадкой, но есть патент на немецком языке, где говорится, что в их составе известь, песчаник, олифа или льняное масло. Так как информации об этом практически нет, мы решили познакомить наших посетителей с этим эпизодом истории. Проект «Саблинские кубики» рассказывает о стекольном производстве через малые архитектурные формы, представленные в виде прозрачных кубов. Местная традиция украшения домов и садов цветными стеклянными шарами также нашла отражение в арт-объектах над Левобережной пещерой», — рассказала Валентина Васильевна.

С 2000 года в пещере «Левобережная» стали проводиться учебные занятия во время летней практики по геологии со студентами вузов Санкт-Петербурга. В 2024 году число студентов превысило 650 человек, среди вузов — Санкт-Петербургский Горный университет, Санкт-Петербургский Государственный университет, Академия Штиглица, Санкт-Петербургский колледж туризма и другие.

«У нас есть обзорные и углубленные программы. Одна из углубленных программ посвящена летучим мышам. В пещере зимует порядка двух тысяч летучих мышей. Мы рассказываем ребятам, что эти зверьки несут большую пользу для сельского хозяйства — помогают в борьбе с вредителями. Например, одна мышь в час может уничтожить до 600 комаров. Такие экологические занятия помогают сформировать у детей правильное отношение к летучим мышам — ребята перестают их бояться и обижать. В период зимней спячки летучих мышей при проведении экскурсий вводится целый ряд ограничений — запрет на фото- и видеосъемку, на использование ярких осветительных приборов и факелов, маршрут строго ограничен, в боковые лабиринты проход запрещен», — объяснила специалист.

Проводятся программы с историческим и литературным уклоном, а также театрализованные программы. К слову, геотеатр в Саблинских пещерах — поистине уникальный и является единственным в России. И, конечно, каждая программа основана на геологических знаниях.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Прогулка по пещерному лабиринту — это настоящее путешествие во времени. Общая протяженность ходов пещеры 5,5 км. Оборудованный маршрут для посетителей порядка 1 км представляет собой своеобразный музей с различными экспозициями, отражающими роль пещер в эволюции человека.

Стены пещеры состоят из белого и красного песчаника, а своды — из доломитизированного известняка и зеленого (в некоторых залах) глауконита. «Левобережная» — самая разноцветная (по цвету горных пород) пещера в окрестностях Санкт-Петербурга. Большинство полезных ископаемых Ленинградской области, которые представлены в пещере, промаркированы специальными табличками.

В «Левобережной» есть несколько больших красивых залов с необычными названиями: Двуглазый (Зал Подземного Короля), Космический (Угрюмый), Колонный, Юбилейный, Красная Шапочка и другие. В Колонном зале находится реконструкция древних морей, которые были на территории Ленобласти и соседних территориях: Девонского, Кембрийского, Вендского, Ордовикского, Силурийского, Каменноугольного. В планах организации работа над проектом «Ленобласть и её геологические свиты», который уже запущен и реализуется благодаря гранту губернатора Ленобласти.

«В ближайшем будущем обитатели древних морей «сойдут» с картин. Появятся экспонаты животных, обитавших на этой территории много миллионов лет назад. В ходе театрализованной экспедиции дети, участники из десяти районов Ленобласти, будут открывать древние моря, древних животных и геологические периоды Ленобласти», — поделилась планами Валентина Васильевна.

В пещере, в зале Клятвы, где раньше посвящали в геологи и спелеологи, с 2005 года действует часовня в честь Святого Николая Чудотворца, покровителя странствующих. Часовня освящена Епархией, время от времени здесь проходят службы. Однажды даже выступал хор из Норвегии. Иконы менялись неоднократно, последние сделаны из стекла — это единственный материал, который не подвергается воздействию влаги.

Благодаря благоприятному постоянному микроклимату планируются залы оздоровительных возможностей пещеры.

По образованию Валентина Орлова — астрофизик-математик. Полученные знания помогают ей в профессиональной деятельности: «В Звездном зале планируется создать несколько созвездий северного полушария, которые сделают этот зал ещё более привлекательным и интересным для юных посетителей».

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В 2022 году на территории Саблинского памятника природы был открыт экомаршрут «Саблинский биолабиринт» — единственный уникальный электронный квест-маршрут, включающий 12 заданий, основанных на произведениях Виталия Бианки. Задания в виде QR-кодов расположены на стилизованных элементах инфраструктуры в виде деревянных птиц, листьев деревьев и гнёзд. Биолабиринт знакомит детей и взрослых с растительностью, миром животных, геологией памятника и историей лесопарка.

Одной из главных достопримечательностей Саблинского памятника природы является Тосненский водопад — самый широкий на территории Ленинградской области. Ему 11 тысяч лет. Территория возле Тосненского водопада сейчас обустраивается дирекцией ООПТ Ленинградской области в рамках проекта «Тропа 47». Здесь уже оборудованы смотровые площадки, дорожки, информационные стенды.

«Самым сложным было понять, как сделать так, чтобы туристы не просто наслаждались природой, в том числе потребительски, но и могли унести с собой хотя бы крупицу знаний. Для этого здесь, например, размещены информационные стенды, где очень интересно рассказано про чашу водопада, про зимующих в пещере бабочек и т.д. Это своего рода открытые уроки на природе, которые отлично дополняют занятия в школе», — рассказывает Валентина Васильевна.

За время своего существования общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия» обеспечила необходимые природоохранные работы на этой территории, например, были установлены шлагбаумы, что предотвратило ломку бутового камня на водопадах, хищение песка в каньонах, вырубку деревьев в Александровском парке. Были изготовлены и установлены первые информационные стенды и указатели на подъездных дорогах к памятнику.

ГЕОТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕККА

С каждым годом туристическая привлекательность Саблинского памятника природы растёт в геометрической прогрессии. Вы только представьте: посещаемость только «Левобережной» пещеры составляет порядка 20 тысяч человек за год! Сюда приезжают со всей России, в том числе из Магадана и Камчатки.

Популярность удаётся сохранять не только благодаря уникальности этих мест, но и во многом за счёт успешной реализации новых проектов. Валентина Орлова и её команда постоянно генерируют свежие идеи, которым, кажется, нет предела.

«На данный момент мы реализуем два проекта геологической направленности. Один из них — «Ленобласть и её геологические свиты» – направлен на знакомство школьников из десяти районов Ленинградской области с геологическим наследием нашего региона, от древних времен до настоящего времени. Предполагается театрализованный формат с использованием реконструированных моделей древних животных. Этот проект поддержан губернатором Ленинградской области, ознакомительные мероприятия запланированы на апрель следующего года», — рассказала Валентина Васильевна.

Второй, более научный проект «Геология вдоль и поперёк» состоит из двух частей. Первый этап пройден: произведена расчистка и восстановление геологического обнажения международного значения «Придорожное», находящегося рядом с «Левобережной» пещерой. Следующий этап — знакомство студентов и учащихся учреждений естественно-научной направленности с этим объектом во время практических натурных занятий. Этот проект поддержан Фондом президентских грантов. Открытие объекта запланировано на март следующего года.

«Участники проекта пройдут по геологическому маршруту пещеры, у обнажения горных пород выполнят практическое задание по описанию слоев. Завершится занятие в классной комнате, оснащённой интерактивной геологической картой Ленинградской области», — поделилась задумками Валентина Орлова.

Кажется, всё, за что берётся Валентина Васильевна, непременно обречено на успех. На вопрос, как ей удаётся добиваться поставленных целей, она с улыбкой отвечает: «Самое главное — с позитивом смотреть на мир и свою работу. Когда вам искренне нравится то, что вы делаете, вам никогда не будет скучно. Завершив один проект и получив достойный результат, сразу хочется браться за следующий. Постоянно ставить перед собой амбициозные цели и задачи — вот залог продуктивности и развития. А ключ к успеху — в слаженной команде профессионалов, которых объединяет общая миссия — сохранение для будущих поколений уникального наследия, памятника природы «Саблинский»», — уверена наша героиня.

Анастасия Берёзкина, Елена Алексеева

Фото Анастасии Берёзкиной и из личного архива Валентины Орловой

Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области