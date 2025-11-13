В Гатчине награждают «куприноведов»

В рамках проекта «Куприн – детям», реализуемого в 2025 году при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа, творческая команда создала сайт-платформу и организовала проведение онлайн-викторины «Куприниада».

Чтобы привлечь внимание школьников к теме викторины, ей предшествовала серия просветительских музейных встреч, которые провели руководитель проекта «Куприн – детям», директор частного учреждения культу-ры «Музей Александра Ивановича Куприна» Константин Евгеньевич Иванов и учредитель музея Ирина Михайловна Лидзарь.

В рамках проекта «Куприн – детям» гатчинский музей Куприна организовал традиционное «КИНОлето» для детей из школьных лагерей Гатчинского округа. Экскурсии по экспозиции, музейные сувениры для самых любознательных, просмотр кино и мультфильмов, снятых по произведениям Александра Ивановича, неизменно вызывают интерес юных экскурсантов.

В увлекательной онлайн-викторине «Куприниада», посвященной жизни и творчеству знаменитого земляка - великого русского писателя Александра Ивановича Куприна, приняли участие школьники Гатчинского округа.

Форма проведения максимально проста и доступна – отвечай на вопросы, скачивай дипломы для портфолио и получай почетное звание «куприноведа». И это еще не всё: получение диплома предоставляет право на бесплатное посещение музея

А.И. Куприна и сувениры. На страничке музея во «ВКонтакте» можно увидеть дипломы лучших знатоков – «куприноведов».

По данным статистики на начало ноября в викторине уже приняли участие более 500 человек.

Первый этап викторины прошли 383 уникальных участника, из них 127 человек получили сертификаты участников и 40 человек – дипломы «Бронзовый Куприновед». Второй этап прошли 122 человека, из них 8 получили сертификаты и 23 – дипломы «Серебряный Куприновед». Третий этап преодолели 37 человек, 22 из которых получили сертификаты и пять стали «Золотыми Куприноведами».

Купринские встречи, экскурсии, конкурсы и мастер-классы продолжаются. Принять участие в онлайн-викторине «Куприниада» и получить красивый диплом с приятными бонусами можно до конца ноября.

Гатчинский музей Александра Ивановича Куприна ждет детей и родителей по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 27, среда–пятница: с 11.00 до 17.00, суббота–воскресенье: с 11.00 до 15.00. Понедельник–вторник – выходной.

Татьяна Можаева

#Куприн155 #Куприн_детям #поддержкаСОНКОвГМО #команда47 #солнцевсердце