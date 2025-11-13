Вырицкий культурно-досуговый центр: дорога к творчеству

О том, как коллективу культурно-досугового центра самого большого территориального управления Гатчинского округа удается вдыхать жизнь в самые смелые мечты и превращать обычные дни в яркие события, мы поговорили с директором Вырицкого КДЦ Ириной Валерьевной Игнатьевой.

Жизнь в творчестве

В 2026 году Вырицкому культурно-досуговому центру исполнится 35 лет, но на самом деле история этого учреждения насчитывает гораздо больше лет и зим.

Как рассказала Ирина Игнатьева, здание Вырицкого Дома культуры было построено в 1962 году, когда типовые дома культуры почти не отличались от настоящих дворцов по архитектуре. Да и сейчас былая роскошь дает о себе знать: высокое белое здание украшено портиком с колоннами, многие помещения внутри отделаны натуральным камнем и деревом. И хотя бывший советский Дом культуры уже заметно обветшал, а его обитатели страстно мечтают о его обновлении, здесь мощным ключом бьет жизнь, царит творческая атмосфера, постоянно рождаются новые идеи.

Ирина Игнатьева родом из города Саратова. В трудные 1980-е годы ее семья переехала в город Тихвин.

- Безумно благодарна этому городу, в котором воспитывалась и училась, – говорит Ирина Валерьевна. - У нас была активная школьная жизнь. Мы росли в любви и творчестве. Я занималась в хореографической студии «Тихвинка», которой тогда руководила нынешний директор Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян. После школы поступила на хореографическое отделение в колледж культуры и искусства, а потом закончила Санкт-Петербургский институт культуры.

Как рассказала Ирина Валерьевна, в Вырице она оказалась почти случайно. Долгое время ее семья жила в Гатчине.

- Я всегда жила творчеством, – вспоминает она. - Мне нравилось создавать сценарии, что-то режиссировать. В Гатчине познакомилась с замечательными людьми, с которыми вместе проводили праздники, юбилеи, свадьбы, корпоративы. Так или иначе все мы были связаны с культурой и сейчас остаемся в этой сфере. И до сих пор дружим!

Со временем семья Игнатьевых переехала в поселок Сусанино.

- Нам хотелось быть поближе к земле, – рассказывает Ирина Валерьевна. - И у нас получилось всё, как мы хотели: большой дом, сын и дочь, собака, кот. Кстати, можно сказать, что в Вырицу нас привел кот! Кота мы взяли в Вырице: нашли его случайно, кто-то его отдавал. Тимофей – умнейший кот. В 2020 году, когда я только входила в должность директора Вырицкого культурно-досугового центра, он мне помогал. Он каждый день делал утренний обход всех помещений, заглядывал на все занятия – в общем, держал всё под контролем... А с самим Вырицким КДЦ я познакомилась раньше, в 2016 году. Мы тогда впервые приехали в Вырицу, шли по высокому железнодорожному мосту. Я увидела сверху этот белый дом и сказала: «Какое здание интересное! Наверняка это Дом культуры. Вот бы в нем поработать...» И точно – это оказался Дом культуры, и скоро я начала работать в нем, сначала в должности художественного руководителя.

Культурный калейдоскоп

Коллектив Вырицкого культурно-досугового центра небольшой – 23 человека, но очень дружный.

- Люди у нас в команде подобрались очень хорошие, – говорит Ирина Валерьевна. - Все творческие, я могу им доверять и дорожу каждым из них. Всё держится на их плечах. Не будет такого плеча, не будет тыла, не будет команды – будет очень сложно работать. Мы идем одним курсом, у нас общие цели. Нас называют многостаночниками: каждый умеет всё: и шить, и вязать, и клеить, и сценарии писать, и руководить. А всё потому, что у нас небольшой штат и нужно делать очень много всего.

В настоящее время в Вырицком КДЦ 27 клубных формирований, включая любительские объединения. Творческие коллективы есть самой разной направленности: театральные, хоровые, хореографические, циркового, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. В этом году в культурно-досуговом центре появился подростковый медиацентр. Ребята помогают коллективу КДЦ с фотосъемкой, делают репортажи, интервью и видеоролики.

В Вырицком КДЦ занимаются люди самых разных возрастов: от трех лет и до бесконечности.

- После пандемии начался приток новых жителей, – говорит Ирина Игнатьева. - Люди понимают, что на земле жить хорошо. Сюда приезжают на постоянное место жительства семьи, в том числе и многодетные. Они приходят к нам, в Вырицкую Школу искусств, в спортивные организации. Есть у нас и прекрасные, очень любимые нами женщины, которые стоят у истоков наших традиций. Они поют в хоре ветеранов, ведут общественную деятельность. При Доме культуры собираются Совет ветеранов и Школа третьего возраста со своими творческими объединениями.

Ирина Игнатьева руководит не только всем культурно-досуговым центром, но и театральной студией.

- У нас параллельно работают два театральных отделения: студия «Калейдоскоп» для детей и любительское объединение для их мам, – говорит Ирина Валерьевна. - Мы ставим спектакли и представления. Дети, которые начали приходить к нам с трех лет, до сих пор занимаются здесь. Нам всегда очень везло с коллективом: у нас не только дети замечательные, но и их родители прекрасные и очень творческие. Вот мамы и предложили создать студию для них. Они тоже с удовольствием участвуют в наших концертах и праздниках.

Вырицкий КДЦ тесно дружит с петербургскими театрами, среди которых – «На Литейном», «Комедианты», «Театр на Васильевском».

- Театр «На Литейном» – своего рода наш талисман и наставник, который пришел сюда еще до пандемии, – отмечает Ирина Игнатьева. - Художественный руководитель театра Сергей Морозов устраивает поездки по всей Ленинградской области, приглашает и нас в Санкт-Петербург. Мы постоянно бываем на театральных форумах, где учимся, подпитываемся и просто получаем большое удовольствие, занимаемся на курсах областного Дома народного творчества. Считаю, что нам повезло: наш регион очень помогает развиваться небольшим культурным учреждениям. А мы, в свою очередь, подпитываем друг друга нашей дружбой.

Мечты, которые заслуживают воплощения

Вырицкий культурно-досуговый центр в настоящее время является единственным культурным центром на всей большой Вырицкой территории, где постоянно проживает около 18 тысяч человек. Конечно, сотрудников КДЦ беспокоит техническое состояние старого здания, уже ставшего родным домом для сотен людей. Как говорит Ирина Игнатьева, здание ни разу не ремонтировалось, коммуникации не менялись с начала его постройки – лишь частично была перекрыта кровля. В настоящее время идет всестороннее обследование этого дома для принятия решения о реконструкции или капитальном ремонте.

Также сотрудники КДЦ мечтают о возможности охватывать своей деятельностью как можно больше территорий.

- Мы дружим со всеми организациями Вырицкой территории: с нашими школами, детскими садами, Школой искусств, Вырицкой Детской миссией, предпринимателями, администрацией, – говорит Ирина Игнатьева. - Наши методисты постоянно выезжают в разные населенные пункты, чтобы развлечь детей, провести праздник для них. Бывает, они проводят по три игровых программы в день для детишек из отдаленных населенных пунктов. Дети должны расти и развиваться, и праздники нельзя отменять. К сожалению, нам сложно выезжать в такие отдаленные пункты, как Новинка или Чаща. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас был филиал, чтобы нас было больше. Будем надеяться, что со временем всё это благополучно решится и Вырица выйдет на новый культурный виток: она действительно заслуживает этого.

Идей у нас много. Нам очень бы хотелось создать ежегодный театральный фестиваль высокого уровня. Планируем устраивать большие тематические балы в Вырице. И у нас уже есть такой совместный опыт с воскресной школой Вырицкой Казанской церкви: мы провели бал, пригласив к нам воспитанников Суворовского училища. Еще хотелось бы проводить Рождественскую и Пасхальную ярмарки, тем более возможности есть: рядом с КДЦ построили очень хорошую общественную площадку, на которой можно проводить серьезные мероприятия.

Также мы хотим выпускать большие музыкальные спектакли. Мечтаем подружиться со всей Ленинградской областью: выезжать друг к другу с целевыми программами, обмениваться нашим творчеством. В прошлом году мы побывали с нашим спектаклем в Выборге, где нас очень хорошо приняли. Ленинградская область – это единый организм, и я считаю, всем надо дружить друг с другом: тогда и события будут гораздо более разнообразны, и люди будут с большим удовольствием приходить. Такой творческий обмен дает новую энергию для всех. И мы сами открыты для всех и рады каждому, кто готов прийти к нам со своими идеями.

Юлия Лысанюк