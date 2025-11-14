Юные инспекторы напомнили правила ПДД
В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП отряд юных инспекторов движения Сиверской гимназии совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское» и руководителем отряда провели акцию.
Рубрики: Общество
Цель акции — привлечь внимание к проблеме аварийности на дорогах и повышению уровня дорожной грамотности среди участников дорожного движения.
В ходе акции школьники напомнили пешеходам и водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, особенно при переходе проезжей части. Особо остановились на важности использования световозвращающих элементов на одежде.
Юные инспекторы вручали бумажных ангелочков и рассказывали о причинах ДТП и о том, как их избежать.
Уважаемые участники дорожного движения, помните, что важным условием безопасности в дорожной среде является соблюдение дорожных правил! Дорога не прощает ошибок.
Источник: Отдел Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское»,
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.