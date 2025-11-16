Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.11.25 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Речная, д. 1-27;
пр. Героев, д. 3-33, 35, 51.
17.11.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы,
д. Нижняя.
17.11.2025 с 10:00 до 17:30
Пудостьское ТУ:
д. Большое Рейзино.
17.11.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Раболово.
17.11.2025 с 09:00 до 17:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено.
