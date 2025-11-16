Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе

Михаил Лавриков погиб, немного не дожив до 25 лет. Родился он 20 апреля 2000 года в Гатчине, а похоронен был 22 марта 2025-го на кладбище Пижма. С фотографий смотрит на нас молодой, полный сил человек. Мастер спорта по бадминтону, чемпион Росси в юниорском возрасте, серебряный призер первенства Европы в составе команды страны. Мы пообщались с его мамой, Светланой Борисовной Лавриковой.