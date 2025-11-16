Поиск на сайте
Кто останется без света 17 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.11.25 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:  

п. Сиверский, ул. Речная, д. 1-27;

пр. Героев, д. 3-33, 35, 51.

 

17.11.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы,

д. Нижняя.

 

17.11.2025 с 10:00 до 17:30

Пудостьское ТУ:

д. Большое Рейзино.

 

17.11.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Раболово.

 

17.11.2025 с 09:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено.

 