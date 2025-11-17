Культурный код гатчинской «Катюши»

Проект «Костюм Русского Севера. Наследие» продолжает многолетнюю историю фестиваля, ставшего авторитетной площадкой для диалога между традицией и современной модой. Фестиваль «Костюм Русского Севера», зародившийся в 2008 году, традиционно собирает на одной площадке талантливых мастеров, дизайнеров, модельеров, искусствоведов, фольклористов и этнографов. Их объединяет общая цель – изучение, сохранение и творческое осмысление самобытной культуры Русского Севера через призму костюма.

Архангельск, Петрозаводск, Воронеж, Плесецк, Красноборск, Гатчина – география мастеров, которые ценят северные традиции, сохраняют их неповторимые богатства.

Фестиваль был организован и проведен совместно с экспертом в области традиционного костюма Николаем Терюхиным и его модельным агентством.

Программа открылась конференцией, на которой эксперты из разных регионов поделились уникальным опытом по сохранению и актуализации народного костюма. На материалах музейных собраний эксперты конференции показали, как орнаменты подола, манжет и воротников считываются как «география» и «время», а в детских студиях превращаются в понятные задания по композиции, крою и работе с материалом.

Обсуждались также вопросы реконструкции узорного ткачества, региональные особенности кроя, принцип подбора палитры и бережные методы реставрации экспонатов. В научном блоке отдельное внимание уделили и мужскому северному костюму.

Центральным событием в большой просветительской программе стало модное дефиле. Зрители увидели яркое шоу с участием лучших коллекций от победителей и друзей фестиваля из разных уголков России.

На сцене были представлены не только подлинные традиционные комплекты одежды, но и современные интерпретации северной моды: от «Праздничного костюма Пудожья: XIX – начало XX веков» Алексея Медведева до городского покроя Нёноксы в исполнении семейной студии «Ненокоцкая ключевка».

Публика увидела на подиуме стилизованные коллекции и традиционные костюмы в аутентичной среде в сопровождении хороводов и песен. Это позволило «прочитать» костюм в движении и контексте – как живую практику, а не статичный экспонат.

Завершил программу театр костюма «Катюша» Центра творчества юных города Гатчины со «Сказками Пушкина» и «Красной площадью». Финальный аккорд – показ коллекции «Влюбленный в Север» от агентства «Николай Терюхин».

- В этот раз фестиваль «Костюм Русского Севера» поменял формат. Организаторы отказались от конкурсной составляющей в пользу обучающей и просветительской и провели «съезд» лауреатов разных лет, - поделилась впечатлениями руководитель театра костюма «Катюша», Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова. - Проект состоял из теоретической и практической части с обменом опытом. Получилась очень содержательная конференция с презентацией, тематическими выставками, мастер-классами и показом лучших работ. В названии фестиваля добавилось ключевое слово «Наследие» – это тоже очень важно в наше время. Поэтому здесь приветствуется все в русском стиле, натуральное, историческое, рукотворное, выполненное в традиционных техниках. Приветствуется передача народного ремесла подрастающему поколению, семейственность. И это меня радует!

В день показа прошла презентация новой книги Николая Терюхина, в которой собран опыт исследований, экспедиций и сценической практики. Одну из книг театр костюма «Катюша» привез в Гатчину. Среди восхитительных коллекций на страницах богато иллюстрированной книги можно увидеть и гатчинские – это женские наряды театра костюма «Катюша», в том числе из тканей вырицкой фабрики «Узор».

- Народный костюм – это живая традиция и визуальное воплощение культурного кода региона. В настоящее время очень много говорят о наследии, а проект «Костюм Русского Севера» реально работает в этом направлении и показывает хороший результат. Мы вернулись окрыленные, с новыми творческими идеями! Наш коллектив был отмечен Благодарностью Архангельского областного Дома народного творчества. Мы в свою очередь от всей души благодарим комитет по культуре и туризму Гатчинского округа и Центр творчества юных г. Гатчины за поддержку, а Архангельск – за высокий уровень организации всех мероприятий проекта и гостеприимство, – сказала Людмила Иванова.

Татьяна Можаева

Фото предоставлено организаторами фестиваля