Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
18.11.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Большое Рейзино.
18.11.2025 с 10:00 до 17:30
Пудомягское ТУ:
п. Лукаши, водозабор, ч/сектор, ООО «Юнирент».
18.11.2025 с 10:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
СНТ «Волна».
