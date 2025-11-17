Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.11.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Большое Рейзино.

18.11.2025 с 10:00 до 17:30

Пудомягское ТУ:

п. Лукаши, водозабор, ч/сектор, ООО «Юнирент».

18.11.2025 с 10:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

СНТ «Волна».