Гатчинские преподаватели на «Педагогическом Олимпе»!

Преподаватели детских школ искусств Гатчинского округа получили заслуженные награды по итогам областного конкурса «Педагогический Олимп». Среди них – два Гран-при, а также дипломы лауреатов и участников.

Рубрики:  Образование

История конкурса «Педагогический Олимп» началась в 2015 году в Коммунаровской детской школе искусств, где он сначала проводился как конкурс музыкального исполнительства. За минувшие годы конкурс приобрел областной статус, включив в себя три этапа и 10 номинаций. Однако музыкальная номинация и сейчас остается самой многочисленной: ее первый тур по-прежнему проходит в Коммунаровской ДШИ. 

Награждение победителей и призеров «Педагогического Олимпа–2025» прошло 6 ноября в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры в Петербурге. Заслуженные награды получили преподаватели детских школ искусств в области музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, хореографического, театрального искусства, дизайна, архитектуры – творцы, созидатели и подвижники, которые передают юным ленинградцам свою любовь к искусству. 

В этом году среди призеров и победителей конкурса «Педагогический Олимп» – 14 представителей сферы культуры Гатчинского округа, в том числе два обладателя Гран-при.

В номинации «Методическая разработка» призерами конкурса стали Светлана Борисовна Комарова (Вырицкая ДШИ, лауреат III степени в категории «Учебно-методическое пособие»), Татьяна Николаевна Молодых (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, дипломант). Лауреатом I степени в номинации «Практика наставничества» стала Вера Александровна Жукова (Войсковицкая ДШИ).

Призеры в номинации «Хореографическое искусство» – Юлия Алексеевна Галюкова (Коммунаровская ДШИ, лауреат I степени в категории «Балетмейстер-постановщик классического танца») и Андрей Леонидович Галюков (Коммунаровская ДШИ, лауреат II степени в категории «Балетмейстер-постановщик народного танца»).

В номинации «Архитектура» диплом лауреата II степени в категории «Архитектурный рисунок» получила Светлана Александровна Феденко (Новосветовская ДШИ). Дипломантом в категории «Архитектурный макет» стал Олег Юрьевич Хмелев (Коммунаровская ДШИ).

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» лучшими признаны Татьяна Николаевна Молодых (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат II степени), Ксения Николаевна Алексеева (Коммунаровская ДШИ, дипломант), Ольга Валериевна Олейникова и Марина Вячеславовна Чирушина (Вой-сковицкая ДШИ, дипломанты).

Призеры в номинации «Изобразительное искусство» (категория «Живопись») – Юлия Петровна Тур (Коммунаровская ДШИ, лауреат II степени), Михаил Анатольевич Гречин и Игорь Витальевич Богданов (Коммунаровская ДШИ, лауреаты III степени), Валерий Анатольевич Костаринов (Войсковицкая ДШИ, дипломант) и Светлана Александровна Феденко (Новосветовская ДШИ, дипломант). В категории «Графика» дипломантами стали Надежда Вениаминовна Николаева (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова) и Михаил Анатольевич Гречин (Коммунаровская ДШИ).

Диплом лауреата II степени в номинации «Музыкальное искусство» (категория «Народные инструменты») – у Евгения Павловича Васильченко (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова). В категории «Фортепиано соло» лауреатом I степени стала Ольга Николаевна Володарская (Коммунаровская ДШИ); лауреат II степени – Мария Николаевна Козырева (Коммунаровская ДШИ). В категории «Фортепианный ансамбль» диплом лауреата I степени – у дуэта Ольги Володарской и Марии Козыревой (Коммунаровская ДШИ). 

Гран-при конкурса получили Екатерина Борисовна Милушкина (Войсковицкая ДШИ, номинация «Декоративно-прикладное искусство») и Алвард Артуровна Сафарян (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, номинация «Музыкальное искусство»).

Торжественная церемония награждения продолжилась гала-концертом победителей и призеров конкурса «Педагогический Олимп», в котором прозвучали произведения классической музыки, обработки народных песен, сочинения современных авторов. На итоговой выставке, проходящей в рамках конкурса, были представлены живопись и графика, декоративно-прикладное искусство, методические разработки.

От души поздравляем преподавателей школ искусств Гатчинского района, ставших победителями и призерами конкурса!