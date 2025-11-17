Большое обновление Пудомягского КДЦ

В КДЦ завершен капитальный ремонт по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». На проведение работ из бюджета региона было выделено 4,2 млн рублей.

Теперь в Пудомягском культурно-досуговом центре новые двери, светлые стены и санузлы в кафеле. За четыре месяца во всех помещениях центра заменили полы, обновили лестничные марши и кабинеты, выполнили ремонт системы отопления, электроснабжения, противопожарной сигнализации. Кроме того, в результате масштабных обновлений в центре на радость и пользу местным талантам появились новые гардеробные и зал с зеркалами. Полностью обновилось и сердце культурно-досугового центра – концертный зал.

А еще на средства, выделенные комитетом по культуре и туризму Гатчинского округа, Пудомягский КДЦ приобрел стеллажи, шкафы, костюмерную и другую мебель.

По информации комитета по культуре и туризму ГМО