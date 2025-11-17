Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты через Госуслуги

Услуга была запущена 1 марта 2025 года, и с тех пор ею воспользовались более 16 млн россиян. Запрет можно оформить не только через Госуслуги, но и очно, в МФЦ. Эта мера лишает мошенников возможности оформить потребительский кредит или займ на другого человека. У тех, кто оформил запрет, в кредитной истории появляется специальная отметка с датой начала действия соответствующего ограничения. Ориентируясь на неё, банки и микрофинансовые организации отказывают в выдаче денег.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу новые меры федерального закона о борьбе с киберпреступностью. Они направлены на защиту граждан в цифровой среде, что служит одним из приоритетов национального проекта «Экономика данных».