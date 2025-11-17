Сеть АЗС «Газпромнефть» помогает российским автомобилистам экологично утилизировать изношенные шины

Автомобилисты в шести регионах сдали около 10 тонн старых покрышек. Более 400 водителей в разных городах присоединились к экологическому проекту сети АЗС «Газпромнефть» и внесли свой вклад в сохранение чистоты родных городов. Собранные на АЗС шины отправятся на переработку на лицензированные заводы, а полученный гранулят – резиновая крошка – пойдет на изготовление безопасных покрытий для спортивных площадок и других объектов.

Проект «Зеленый – новый черный» был запущен в 2019 году. Он направлен на сокращение объема отходов и помощь автовладельцам в ответственной утилизации старых шин. Всего за шесть лет клиенты сети АЗС сдали на переработку более 6,5 тысяч тонн автомобильных шин. Объема полученного гранулята хватило бы на покрытие порядка 400 000 квадратных метров территории игровых и спортивных площадок или более 100 школьных стадионов.