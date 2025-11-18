«Где водятся волшебники...»: «Юбилейному» – 55 лет!

Что такое 55 лет для кино-культурного центра, который живет и дышит творчеством? Это жизнь в ритме созидания, пребывание в центре самых ярких событий, движение в ногу со временем и неразрывная связь с наследием прошлого. Это добрая, кипучая энергия, которую «Юбилейный» щедро дарит зрителям, превращая будни в праздники.

Конечно, такой юбилей — это значимый праздник для всего коллектива, поселка, округа. «Юбилейный» - это не просто отреставрированное здание, украшающее центр Сиверского. «Юбилейный» давно стал для сиверчан храмом искусства, той самой волшебной страной, где начинается мир прекрасного.

На праздничном вечере в СККЦ «Юбилейный» было много приятных сюрпризов. Зрители получили возможность перелистать страницы истории, вспомнив самые яркие моменты из жизни очага культуры. О том, как всё начиналось, напомнили театрализованные выступления, ожившие на экране архивные фотографии первого директора кинотеатра А.В. Махотиной, видеопоздравление первого директора «Юбилейного» в статусе кино-культурного центра Т.В. Ефимовой.

Большая семья «волшебников»

Сегодня «Юбилейный» включает шесть структурных подразделений, расположенных в четырех зданиях. Центр продолжает развиваться в сторону реализации творческих задатков и потребностей местного населения. Практически ежедневно здесь проходят мероприятия, участниками которых становятся тысячи человек, включая людей с инвалидностью и других социально-незащищенных групп населения.

Здесь по-прежнему творятся чудеса: каждодневные (от вовремя организованного ремонта до ощущения постоянного праздника, как только переступаешь порог «Юбилейного»), творческие (концерты, которые собирают полные залы), профессиональные чудеса (когда ведущие, певцы и танцоры умеют принести радость и зарядить оптимизмом).

Одним из самых волнующих моментов юбилейного праздника стало представление команды высокопрофессиональных сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело. Здесь трудятся опытные специалисты и молодые таланты, которых отличают увлеченность любимым делом и высокий профессионализм.

Во всех подразделениях СККЦ «Юбилейный» действует более 30 творческих коллективов разной направленности, в которых на постоянной основе занимается не менее 800 студийцев разного возраста. Есть и совсем молодые объединения, и коллективы с большой историей, насчитывающей десятки лет. Многие из них хорошо известны не только в Гатчинском округе, но и во всей Ленинградской области. Участники творческих коллективов становятся лауреатами и дипломантами на международных, всероссийских, региональных конкурсах и фестивалях различного уровня.

«Там поют и танцуют!»

Поздравить коллектив и директора ККЦ «Юбилейный» Ольгу Федоренкову пришли почетные гости – и.о. главы Сиверского территориального управления Андрей Головин и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

- За 55 лет «Юбилейный» стал центром притяжения жителей поселка Сиверский и окрестностей всех возрастов, - отметила Людмила Анатольевна. - Не одно поколение жителей Сиверского выросло в этих стенах. Вы радуете нас интересными концертами, выставками, праздничными программами, творческими конкурсами. От всей души желаю Сиверскому кино-культурному центру «Юбилейный» процветания, а его коллективу - творческого долголетия! Спасибо за ваш труд и умение дарить людям радость.

В качестве подарка Людмила Тептина вручила коллективу «Юбилейного» сертификат для укрепления материально-технической базы и самовар для приятных чаепитий.

«Я рисую этот мир!»

Коллектив ККЦ «Юбилейный» подготовил для своих друзей яркую концертную программу, в которую вошли лучшие хореографические и вокальные номера, раскрывающие всю многогранность и мастерство творческих объединений. Каждый номер встречался горячими аплодисментами.

- О нашем учреждении можно рассказывать много и долго, - говорит директор СККЦ «Юбилейный» Ольга Федоренкова. - Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я надеюсь, у нас получилось показать вам все самое-самое волшебное. Сегодня мне прежде всего хотелось бы обратиться к нашему творческому трудовому коллективу. Многие из вас здесь и сейчас, в эту минуту, продолжают творить волшебство для всех нас. Но мы слышим друг друга, чувствуем друг друга. Мне посчастливилось работать и расти вместе с вами, развивая наше учреждение. Большое спасибо и всем тем, кто раньше работал в этом учреждении: все наши сегодняшние успехи опираются на плоды вашего труда. Спасибо нашему зрителю, всё видящему и всё понимающему. Поверьте, каждый из нас, когда входит сюда, с замиранием смотрит в ваши глаза. Нам очень хочется вас не подводить...

В финале праздничного концерта все его участники вышли на сцену. Под яркий фейерверк прозвучала жизнеутверждающая песня «Я рисую этот мир!» Аплодисменты не смолкали еще долго — как не смолкает жизнь в этой удивительной волшебной стране под названием «Юбилейный».

Юлия Лысанюк