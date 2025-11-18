Новые направления обучения в «Школе 21»: участники смогут изучать проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику

«Школа 21» расширяет возможности основного обучения. Теперь в школе цифровых технологий от Сбера доступны новые направления, дополняющие существующие программы по неразработке.

На программе «Проджект-менеджмент» участники смогут получить навыки управления ИТ-проектами, планирования сроков и бюджета, работы с командами и заказчиками. UX/UI-дизайн позволит проектировать удобные и визуально привлекательные интерфейсы, сочетать креатив и аналитический подход. Биоинформатика — направление на стыке биологии, информатики и математики — здесь готовят специалистов, способных анализировать и интерпретировать генетические данные с помощью цифровых инструментов.

Направление биоинформатики уже есть в программе кампуса в Уфе и пользуется высоким спросом — республика активно развивает компетенции в области науки о данных и медицинских технологий.

Артём Соловейчик, директор центра индустрии образования Сбербанка:

«Мы запускаем в «Школе 21» три новых направления — проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику — потому что видим запрос от бизнеса, государства и самих обучающихся. Рынок требует не только сильных цифровых навыков и технических знаний, а умения говорить на одном языке с разработчиками, бизнесом и учёными. Сегодня востребованы специалисты, которые умеют управлять проектами, создавать удобные для людей интерфейсы, которые будут использовать миллионы, управлять сложными проектами с нуля до результата и решать задачи на стыке дисциплин.

Успешный цифровой продукт создаётся слаженной командой: грамотным проджект-менеджером, который понимает, как пишется код и сколько времени занимает реализация задачи UX/UI-дизайнером, создающим продуманные интерфейсы с учётом технических возможностей, и, если речь, например, о сфере медицины, специалистом по биоинформатике.

Благодаря методике «равный равному» участники развивают «мягкие навыки», учатся объяснять сложное простым языком, работать совместно над незнакомыми задачами и находить нестандартные решения в условиях неопределённости. Мы готовим высококлассных инженеров и слаженные команды, которые способны закрывать самые актуальные технологические потребности страны».

В каждом кампусе «Школы 21» участники обучения могут выбрать одно из разработческих или неразработческих направлений. Четыре направления разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка (Android и iOS), GameDev. И еще пять программ — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например, помогает автоматизировать процессы, собрать данные и т.п. Участникам нужно уметь разбираться в коде, но не на том уровне, какой требуется от разработчиков. Больше информации на сайте.

Иллюстрация freepik.com