В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

19 ноября в Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоится встреча с детьми участников СВО.

В программе:

- оказание бесплатной юридической помощи;

‎- просмотр фильма о ценностных основах российской государственности;

- душевный разговор: состоится беседа с протоиреем Вячеславом Хариновым, где каждый сможет поделиться мыслями и задать вопросы;

- экскурсия по историческому зданию.

Место: Исаакиевская пл., д. 11

‎Дата и время: 19.11.2025, 15:00

‎Телефон для записи: 8(812) 679-70-31 (доб.804).

20 ноября в Главном управлении будет работать "Точка права", где можно получить бесплатную консультацию.

Также на площадке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге пройдет совместный с адвокатами города прием по оказанию бесплатной юридической помощи.

Список мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, размещен на сайте Главного управления в разделе «Всероссийский День правовой помощи детям» (https://to78.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/12/).

Фото freepik.com