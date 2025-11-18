В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
Ежегодно 20 ноября для детей, родителей и законных представителей проводятся правовые мероприятия, приуроченные к Всемирному дню ребенка. Координатором является Минюст России и его территориальные органы.
19 ноября в Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоится встреча с детьми участников СВО.
В программе:
- оказание бесплатной юридической помощи;
- просмотр фильма о ценностных основах российской государственности;
- душевный разговор: состоится беседа с протоиреем Вячеславом Хариновым, где каждый сможет поделиться мыслями и задать вопросы;
- экскурсия по историческому зданию.
Место: Исаакиевская пл., д. 11
Дата и время: 19.11.2025, 15:00
Телефон для записи: 8(812) 679-70-31 (доб.804).
20 ноября в Главном управлении будет работать "Точка права", где можно получить бесплатную консультацию.
Также на площадке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге пройдет совместный с адвокатами города прием по оказанию бесплатной юридической помощи.
Список мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, размещен на сайте Главного управления в разделе «Всероссийский День правовой помощи детям» (https://to78.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/12/).
Фото freepik.com