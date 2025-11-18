Начать профессию в сфере сельского хозяйства в Ленобласти можно со школьной скамьи

Сейчас проект охватывает 26 школ и поддерживается 22 сельхозпредприятиями, действуя в 11 муниципальных районах региона. В соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году планируется создать 275 агротехнологических классов в Ленобласти и 18 тысяч — по всей стране.

Благодаря нацпроектам «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Кадры» в регионе не только готовят кадры со школьной скамьи, но и поддерживают их на протяжении всей профессиональной карьеры.

Ярким примером профессионального роста аграриев Ленобласти стала жительница Всеволожского района Василина Лиховая из племенного завода «Приневское». Она неоднократно побеждала на региональных соревнованиях профессионального мастерства, а в сентябре заняла второе место на федеральном этапе престижного конкурса «Лучший по профессии», который является ключевым мероприятием нацпроекта «Кадры». Василина Михайловна заняла 2-е место и стала одним из лучших зоотехников страны, от победы ее отделил всего один балл.

С каждым годом конкурс «Лучший по профессии» привлекает все больше профессионалов: в этом году его участниками стали представители 79 регионов страны, а число номинаций увеличилось с 5 до 20. Те, кто примет участие в конкурсе в 2026 году, сможет побороться за звание лучших уже в 25 номинациях.

Ждем новых побед наших профессионалов на самом высоком уровне!