Выбирай профессию спасателя!

Инспектор в доступной форме рассказала ребятам о многогранной и жизненно важной работе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Наталья Зелинская подчеркнула, что МЧС – это не только пожарные, но и спасатели, пиротехники, водолазы, кинологи, психологи, специалисты по радиационной и химической защите, инженеры и многие другие профессионалы, чья главная задача – защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание было уделено возможностям получения высшего образования в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева. Инспектор подробно рассказала о преимуществах обучения.

Широкий спектр профессий: были представлены основные направления подготовки, такие как «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Информационная безопасность» и другие. Рассказано о том, какие именно специалисты востребованы в различных подразделениях МЧС.

Преимущества службы в МЧС России: учащимся рассказали о стабильности, социальном обеспечении, льготах, возможностях карьерного роста и, самое главное, о высоком престиже профессии, связанной со спасением жизней и помощью людям в беде. Была отмечена уникальная возможность служить Родине, выполняя почетную и ответственную миссию.

Условия поступления: инспектор рассказала об основных вступительных испытаниях, необходимых для поступления в вузы МЧС, включая физическую подготовку, результаты ЕГЭ, а также о медицинских требованиях и психологическом отборе. Были даны рекомендации по подготовке к каждому этапу.

Студенческая жизнь и практика: в университете насыщенная студенческая жизнь, возможность проходить практику в реальных подразделениях МЧС, участвовать в учениях и соревнованиях.

Ребята с большим интересом слушали рассказ инспектора, задавали множество вопросов, касающихся как учебного процесса, так и будущей профессиональной деятельности.

Такие встречи играют важную роль в формировании у молодежи понимания важности государственной службы, гражданской ответственности и готовности прийти на помощь в трудную минуту.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области