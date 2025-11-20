«Бережливые технологии»: опыт Ленобласти – всей России

С 2025 года региональная программа по повышению производительности труда охватывает и социальные учреждения, а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавляет рабочую группу по этому направлению на уровне Государственного Совета Российской Федерации.

Форум «Производительность 360» – ключевая площадка по обмену опытом в сфере бережливого производства для выработки решений по повышению эффективности экономики страны. Александр Дрозденко лично представил положительный опыт региона. Практика бережливых технологий используется в рамках реализации задач проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Производительность – это значит работать не больше, а лучше. Это значит работать для человека и для большинства населения. Мы повышаем эффективность системы образования через оптимизацию процессов. В отдаленных районах применяем особый подход: оптимизируем сеть учреждений, но не закрываем школы и детские сады. Сотруд-никам обеспечиваем занятость за счет расширения обязанностей и переобучения. Передаем непрофильные функции профессионалам. Яркий результат работы с аутсорсингом: 100 % школ региона уже получают услуги питания по аутсорсингу, а в системе среднего профессионального образования этот показатель достиг 91 %. Внедряем smart-решения, которые экономят время и нервы граждан. Здесь уже пример из системы здравоохранения: роботизированные звонки напоминают пациентам о визите к врачу», – отметил Александр Дрозденко.

На секции «Компетенции 4.0 в экономике будущего» председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Юлия Косарева особо выделила стратегию беспрерывного обучения. Ленинградская область активно формирует профессиональный потенциал новой экономики. До 2032 года региону потребуется более 50 тысяч специалистов, из которых 84 % – рабочие профессии, остающиеся основой технологического развития. Не менее важно обучение новым компетенциям, например, бережливым технологиям.

«Мы готовим сотрудников рабочих профессий с современным подходом к работе, понимая, что цена недостаточной вовлеченности работников в общее дело компании огромна. Наш регион одним из первых внедрил дисциплину «Основы бережливого производства» в систему среднего профессионального образования. За три года обучение прошли 2700 студентов, и 95 % из них уже трудоустроены», – подчеркнула Юлия Косарева.

Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков рассказал об оптимизации процесса госпитализации в детской клинической больнице. В приемном отделении теперь действуют четкие графики приема пациентов, что значительно уменьшает время ожидания и делает процесс более комфортным.

Первый заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова рассказала об участии в федеральном проекте «Производительность труда» учреждений культуры Ленинградской области. Пилотным для реализации программы повышения производительности труда стал Гатчинской городской дом культуры. Задача – привлекать и удерживать зрителей, несмотря на близость Санкт-Петербурга.

В ходе работы по проекту в Гатчинском Доме культуры скорректировали график работы кассы, в фойе установили электронный киоск по продаже билетов и подключили дополнительные сервисы для их покупки онлайн. Сейчас ДК выстраивает взаимодействие с предприятиями и СМИ, чтобы информировать людей о самых ярких событиях культурной жизни. Кроме того, ДК включился в программу «Пушкинская карта», разработал подарочные сертификаты и запустил акцию «горящие билеты» на собственные мероприятия – зрители могут купить их за половину стоимости.

В ближайших планах Гатчинского ДК – удобная навигация в здании, увеличение числа мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», и обновление репертуара театра-студии «За углом».

Андрей Соколов