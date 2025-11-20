Награды сиверских каратистов

Во время осенней акции «Монетная неделя» жители Северо-Запада принесли в банки и вернули в обращение почти 4 млн монет разных номиналов на общую сумму более 18 млн рублей. При этом половину из них сдали в банки петербуржцы и жители Ленинградской области, которые вернули в обращение более 2 млн монет на сумму более 9,5 млн рублей. Самыми востребованными оказались монеты номиналом 10 рублей, затем - 1 рубль и 10 копеек.