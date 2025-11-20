Награды сиверских каратистов
В Отрадном 16 ноября прошли чемпионат и Первенство Ленинградской области по каратэ WKF. Участие в соревнованиях приняли 265 каратистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рубрики: Спорт
За медали приехали бороться и спортсмены сиверского клуба каратэ «Оредеж».
В результате Кристина Дмитриенко завоевала первое
место (ката), Екатерина Жданова – третье место (ката), Ульяна Карабут – третье место (ката) и Кирилл Гончаренко – также третье место (кумите).
Дебютировал на этих соревнованиях в категории ката Иван Дегтярев и сразу завоевал три медали – два серебра и одну бронзу.
