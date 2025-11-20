Поиск на сайте
Награды сиверских каратистов

В Отрадном 16 ноября прошли чемпионат и Первенство Ленинградской области по каратэ WKF. Участие в соревнованиях приняли 265 каратистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рубрики:  Спорт

За медали приехали бороться и спортсмены сиверского клуба каратэ «Оредеж».

В результате Кристина Дмитриенко завоевала первое 
место (ката), Екатерина Жданова – третье место (ката), Ульяна Карабут – третье место (ката) и Кирилл Гончаренко – также третье место (кумите). 

Дебютировал на этих соревнованиях в категории ката Иван Дегтярев и сразу завоевал три медали – два серебра и одну бронзу.