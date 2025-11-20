Почти полторы тысячи ленинградских школьников попробовали себя в разных профессиях

В 2025 году для юных ленинградцев было организовано большое количество профессиональных проб: инженер-электрик, повар, кондитер, швея, педагог дополнительного образования, служащие по ведению кадровой документации, медицинская сестра, сварщик, машинист дорожных и строительных машин – это лишь малая часть профессий, с которыми ребятам удалось познакомиться.

Так, во Дворце детского (юношеского) творчества Всеволожского района редакционно-издательский отдел ДДЮТ познакомил учеников восьмых классов с профессией журналист и погрузили школьников в работу редакции печатного издания. Центр экологического образования ДДЮТ познакомил школьников с профессией эколог.

Также 20 школьников из Пудостьской школы под руководством наставника прошли профессиональную пробу «Специалист по компьютерным системам». А в Выборгской школе № 1 состоялись профессиональные пробы по швейному делу. Девочки учились строить выкройки, прокладывать швы и многое другое.

«Данная профессия лично для меня является интересной, но в тоже время очень сложной. Потому что шить – это очень большой труд. Это был очень полезный и увлекательный урок! Спасибо людям, которые смогли подробно рассказать об этой профессии», – поделилась впечатлениями ученица школы № 1 г. Выборг.

Программа «Билет в будущее» и национальный проект «Молодежь и дети» играют важную роль в профориентации ленинградских школьников, помогая им определить свой профессиональный путь.

Напомним, Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется в Ленинградской области с 2019 года. С помощью федерального проекта с профессией определились более 25 тысяч учащихся в Ленинградской области с 6 по 11 класс. На региональном уровне руководство проектом осуществляет ГБУ ДО Центр «Интеллект».