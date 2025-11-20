День призывника в городе воинской славы

На торжественное мероприятие, организованное региональным комитетом по молодежной политике, Центром патриотического воспитания и военным комиссариатом Ленобласти, а также высшими военными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, Минобороны РФ, ФСБ и ФСО РФ, в Гатчинской школе № 12 собрались более 300 старшеклассников, выпускников и студентов первых курсов, присутствовали ветераны Вооруженных сил, представители правительства региона и гатчинской администрации, курсанты.

От имени главнокомандующего Военно-морским флотом России, героя Российской Федерации адмирала Александра Моисеева и военного совета ВМФ к участникам мероприятия обратился заместитель главнокомандующего ВМФ России по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов. Он подчеркнул, что защита Отечества и служение ему всегда были и остаются священным долгом каждого гражданина России: «Военная служба для юношей – это возможность закалить свой характер и силу воли, проверить себя на прочность, получить новые знания, стать высокопрофессиональными специалистами и достойными сыновьями своего Отечества».

Владислав Павлов напомнил, что в 2026 году Военно-морской флот России отметит свое 330-летие, и выразил надежду, что среди присутствующих в зале ребят есть будущие морские офицеры – последователи адмиралов Ушакова и Нахимова.

От лица правительства и губернатора Ленинградской области всех приветствовала председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева. Она заметила, что День призывника – это не просто праздник будущих и действующих военнослужащих срочной службы, но и событие, которое может помочь ребятам сделать выбор в пользу военных вузов. «Сегодня стране нужны настоящие защитники, молодые люди, у которых правильное мышление и хорошая физическая форма», – сказала Марина Андреевна.

С приветственным словом также выступили заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко, директор школы № 12 Ксения Елистратова. По видеосвязи присутствующих поздравила с Днем призывника депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Награды и подарки получили гатчинские юнармейцы, которые вошли в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях «Зарница 2.0». Как рассказал главный специалист «Движения Первых» в Гатчинском округе Александр Кузьменко, «Зарница 2.0» стала одним из самых крупных проектов «Движения Первых» этого года:

- Это флагманский проект, который только в Гатчинском муниципальном округе объединил 4000 человек. «Зарница» проходила на нескольких уровнях: сначала команды соревновались в школах, потом – на муниципальном уровне, затем на региональном, лучшая региональная команда отправлялась на соревнования в Северо-Западном федеральном округе, и уже потом победители встречались в Волгограде, где проходил десяти-

дневный финал. На десятый день в течение 24-х часов шла игра «армия на армию» с использованием лазертага, танков, беспилотников, вертолетов и всего остального. Трансляцию финальной битвы посмотрели 6 млн человек. Юнармейцы ездили на танках, стреляли холостыми патронами, форсировали реки и т.д., в том числе ночью. И вот команда из Гатчинской школы № 7 выиграла все этапы, включая Северо-Запад, представила наш регион на всероссийских соревнованиях и вошла в число первых в России.

Ребят тренировала преподаватель физкультуры и ОБЗР, опытный наставник, один из лучших руководителей по данной дисциплине Ольга Леонидовна Буйчик. Помогало ребятам и «Движение Первых», составляющее с «Юнармией» один военно-патриотический блок. Для обучения приглашали также ветеранов специальной военной операции.

Среди членов бравой команды юнармейцев – ученики 10 и 11 классов школы № 7 и выпускники, теперь уже первокурсники вузов и колледжей. А есть и призывник – будущий военнослужащий срочной службы. Артем Таможник окончил 11 классов школы № 7, сдал ЕГЭ, дождался осеннего призыва и явился в военкомат – целенаправленно, служить. Почему?

- Просто захотелось сначала пойти в армию. А потом – еще не знаю, пока не думал об этом. Хочется прежде всего спокойно отслужить. И всем выпускникам, у кого высокая степень годности к службе, я желаю сначала отслужить в армии, а потом уже идти учиться. Потому что неизвестно, как там повернется жизнь в учебном заведении…

У самого Артема высшая категория годности к службе, и свой выбор он сделал давно и осознанно. В ближайшее время его ждет отправка к месту службы в Псков, предварительно Артем распределен в воздушно-десантные войска – говорит, к ВДВ душа легла. Так что День призывника стал по праву его персональным праздником.

Также на праздничном мероприятии 15 ноября в ряды «Юнармии» были приняты новые бойцы – 11 учеников Гатчинской школы № 12. После торжественной части будущие выпускники школ посетили интерактивные станции, организованные представителями Минобороны, ФСБ и ФСО РФ.

Андрей Соколов