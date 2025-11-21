Чат-бот МАХ – главный по уведомлениям и записи в МФЦ

Чтобы подписаться на чат-бот МАХ, нужно пройти по ссылке или отсканировать QR-код. Также заявителю предлагают подключиться к сервису при подаче заявления в МФЦ.

Цифровой помощник обрабатывает обращения круглосуточно (24/7) – он автоматически обрабатывает запросы и быстро выдает нужный результат. Например, чтобы узнать о готовности (статусе) документов, заявителю достаточно выбрать в меню чат-бота МАХ соответствующий пункт, ввести номер дела и пин-код из расписки – система быстро выдаст нужный результат.

Также через чат-бот МАХ, без регистрации на сайте и звонков в колл-центр, можно записаться или отменить запись в МФЦ – чат-бот предложит адреса офисов, список услуг, доступные даты и временные слоты, чтобы выбрать удобное время посещения МФЦ.

Жителям региона рекомендуют подписаться на новый цифровой сервис и в дальнейшем использовать его для получения информации о готовности документов и предварительной записи в МФЦ.

Кроме того, МФЦ Ленинградской области имеет новостной канал в мессенджере МАХ, где публикуется актуальная информация для населения.