Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Чат-бот МАХ – главный по уведомлениям и записи в МФЦ

МФЦ Ленинградской области полностью перешли на чат-бот МАХ для уведомления заявителей о статусе документов и предварительной записи на посещение центров госуслуг. Цифровой консультант также помогает уточнить информацию о режиме работы офисов МФЦ и получить другую полезную информацию.

Рубрики:  Общество

Чтобы подписаться на чат-бот МАХ, нужно пройти по ссылке  или отсканировать QR-код. Также заявителю предлагают  подключиться к сервису при подаче заявления в МФЦ. 

Цифровой помощник обрабатывает обращения круглосуточно (24/7) – он автоматически обрабатывает запросы и быстро выдает нужный результат. Например, чтобы узнать о готовности (статусе) документов, заявителю достаточно выбрать в меню чат-бота МАХ соответствующий пункт, ввести номер дела и пин-код из расписки – система быстро выдаст нужный результат. 

Также через чат-бот МАХ, без регистрации на сайте и звонков в колл-центр, можно записаться или отменить запись в МФЦ – чат-бот предложит адреса офисов, список услуг, доступные даты и временные слоты, чтобы выбрать удобное время посещения МФЦ. 

Жителям региона рекомендуют подписаться на новый цифровой сервис  и в дальнейшем  использовать его для получения информации о готовности документов и предварительной записи в МФЦ.

Кроме того, МФЦ Ленинградской области имеет новостной канал в мессенджере МАХ, где  публикуется актуальная информация для населения.