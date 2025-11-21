В Ленинградской области начал работу Региональный центр маркировки

Региональный центр маркировки создан как специализированная точка консультационной поддержки компаний, работающих с товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации. Центр обеспечивает разъяснение требований законодательства, помогает организовать техническую и документальную часть работы с маркированной продукцией и сопровождает предпринимателей при переходе на обновляемые правила учета.

В день открытия предприниматели смогли получить первые консультации по регистрации в системе «Честный ЗНАК», настройке оборудования, работе с кодами маркировки и требованиям к обороту продукции.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и делового сообщества региона: Игорь Муравьев (Ленинградская областная торгово-промышленная палата); Софья Бизюкова, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей; Лина Никифорова (комитет экономического развития и инвестиционной деятельности); Антон Алексеев, заместитель начальника отдела надзора за питанием населения и продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам Марии Ильиной, руководителя Департамента развития и поддержки малого и среднего бизнеса ЦРПТ, «Честный ЗНАК» уже доказал свою эффективность как инструмент борьбы с нелегальным оборотом: за пять лет его доля в стране сократилась почти втрое — с 26% в 2018 году до 9% в 2023-м. Это позволило значительно «обелить» рынки ключевых товаров, такие как парфюмерия (на 81,8%), бутилированная вода (на 60%) и табачная продукция (на 56%). Дополнительные поступления в бюджет составили 1,2 трлн рублей, а доходы легального бизнеса выросли на 687 млрд рублей.

Директор Фонда Вадим Аверин отметил: «Маркировка – это тренд, который направлен на защиту добросовестных предпринимателей. Сегодня им важно иметь доступ к понятным инструментам, помогающим работать в рамках действующего регулирования. Открытие центра позволяет выстроить в регионе единый подход к вопросам маркировки и обеспечить бизнесу прямой контакт с квалифицированными специалистами. Это делает процесс внедрения требований более прозрачным и предсказуемым для компаний всех уровней».

Центр начал работу в режиме очных консультаций и открыт для всех категорий предпринимателей.

Руководитель Регионального центра маркировки Нина Грибанова подчеркнула: «Открытие центра – результат годовой работы и регулярной обратной связи от предпринимателей. В регионе 8077 производителей, и у многих из них возникают вопросы по маркировке, включая регистрацию в системе, заполнение каталога, печать кодов и работу с ПО. Мы будем сопровождать производителей, импортеров и предпринимателей в сфере торговли. Широкий спектр услуг центра доступен предпринимателям области на безвозмездной основе».

