Энергичность и желание сделать мир лучше - главные качества молодого законотворца

Деловая программа началась с пленарного заседания, где к участникам обратились заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, председатель комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев, заместитель председателя комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Павел Коржавых, а также глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.

Приветствуя гостей, Татьяна Тюрина акцентировала внимание на том, какую пользу из года в год приносит Школа своим участникам:

«Очень важно, что молодые инициативные люди из регионов Северо-Запада имеют возможность встречаться вместе, обмениваться мнениями, вместе обсуждать актуальные вопросы и проблемы, которые они видят в регионах. И, самое главное, пробовать себя в законотворчестве. Именно на площадке Школы молодых законотворцев когда-то родились инициативы, связанные с обеспечением безопасного использования пиротехники, с развитием велоспорта и многие другие».

Вице-спикер напомнила, что молодые парламентарии Ленинградской области только за последний созыв внесли более 20 законодательных инициатив, и это замечательный пример для молодых людей, как можно развивать и продвигать свои идеи. Она назвала собравшихся лидерами общественного мнения и кадровым резервом нашей страны, пожелав им личностного роста, успехов в общественном служении и реализации всех планов, направленных на развитие нашей страны и нашего общества.

Станислав Еремеев в своем выступлении подчеркнул необходимость объединяться для решения общих задач:

«Регулярность проведения таких мероприятий очень важна. Все мы понимаем, что сила России в единстве, а единство это, в первую очередь, взаимодействие людей, представляющих разные регионы нашей Родины. И мы все должны помнить, что служение Родине - это один из главных смыслов человеческой жизни».

Парламентарий также отметил, что в Ленинградской области благодаря тесному взаимодействию молодежных структур и власти создана практически «бесшовная технология» прихода в политику энергичных и инициативных молодых людей, которые готовы работать на благо своего края и своей страны.

В ходе дискуссии Станислав Германович более подробно рассказал о современных реалиях в международной политике. Главным вызовом он назвал противостояние смыслов, в рамках которого недоброжелатели пытаются противопоставить ту или иную нацию. По его словам, для сохранения мира и устойчивости всех текущих процессов нельзя допустить усиления подобных тенденций.

Вместе с тем, Павел Коржавых рассказал, что Школа законотворчества, в первую очередь, начинается с вопросов, которые предстоит решать на местах. По его словам, нынешняя Школа собрала людей, которые ближе всего находятся к жителям, а потому их инициативы являются самыми живыми и должны воплощаться как можно скорее.

Депутат отметил, что в зале присутствуют яркие личности, у которых есть большое желание воплощать собственные проекты на благо граждан. Это наполняет мероприятие особой энергией и созидательной атмосферой, которая еще долго будет жить в памяти ребят.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева в своих выступлениях важными назвали преемственность при передаче сложившихся традиций молодому поколению и повышение уровня востребованности работы молодежных организаций путем доверия им реальных задач.

После панельной дискуссии делегаты приняли участие в обширной образовательной программе по различным направлениям, которую для них организовали лекторы Российского общества «Знание».

Первым с участниками работал психолог-игротехник Александр Лубанец. Занятие с ним было посвящено навыкам стратегического мышления, управления кризисами и работы в условиях многозадачности. Ребята обсуждали, какие качества нужны для поддержания личностного роста и успешного выполнения поставленных целей.

Далее перед гостями выступил финалист конкурсов «Лидеры интернет-коммуникации» и «Топ Блог» Александр Гуков. Он подробно рассказал о причинах появления информационных фейков, методах борьбы с провокациями в медиапространстве и цифровой гигиене. Участники задавали вопросы о том, как распознавать манипуляции и защитить репутацию в публичной среде.

Завершила образовательный блок Наталья Бурнаева - хореограф, актриса театра и кино, мастер-класс которой был посвящен навыкам публичных выступлений. Молодые лидеры отрабатывали работу с голосом, дыханием, телом, учились сохранять внутренний баланс и уверенно держать себя перед аудиторией.

По окончании практических занятий председатель Молодежного парламента Ленинградской области Алина Коняева в комментарии для ЛенТВ24 подчеркнула, что сегодняшний образовательный формат помог молодым политикам получить ответы на множество вопросов от депутатов 47 региона, экспертов, педагогов - всех, кто имеет колоссальный опыт работы с молодежью. Она также отметила, что личная встреча с активистами из разных регионов СЗФО позволила найти новые решения и услышать свежие идеи, которые лягут в основу дальнейшего взаимодействия.

Затем гости отправились на экскурсию в музейное пространство, посвящённое специальной военной операции. Историей расположенных здесь экспонатов с ними поделился участник спецоперации, благодаря правдивым рассказам которого музей воспринимался не просто как экспозиция, а как живое напоминание о людях, которые сегодня борются за мир и безопасность нашей страны.

Следующим пунктом стала Гатчинская школа № 12. Делегация отметила современную архитектуру, технологичность пространства, продуманность образовательной среды — образовательному учреждению дали определение «школа будущего», подчёркивая сочетание инноваций и комфорта.

Завершился день возложением цветов к мемориалу «Мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». Этот мемориальный комплекс произвел на участников большое впечатление и стал эмоционально сильным моментом, позволившим глубже осознать значение исторической памяти и цену мира.

Анастасия Игнатович, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области