ИИ и кризис идентичности: как остаться человеком в мире технологий?

Гости в студии обсудили один из главных вызовов эпохи ИИ: когда технологии решат все проблемы — от глобальных (лечение болезней, спасение экологии) до повседневных (избавление от рутины), — что останется человеку? В центре дискуссии — вопросы человеческой идентичности, поиска устойчивости и новых смыслов, свободы воли и риска потери связи с реальным миром в условиях технологического изобилия и увеличения продолжительности жизни.

В беседе приняли участие Армен Бекларян, доцент базовой кафедры Сбербанка «Финансовые технологии и анализ данных» НИУ ВШЭ, проректор по исследованиям и инновациям Университета RWB, и Алексей Филатов, профайлер, врач-психиатр, психолог компании SearchInform. Дискуссию модерировал Кирилл Токарев, шеф-редактор РБК ТВ.

Гости выпуска обсудили неизведанную территорию устойчивого будущего: человеческую идентичность, раскрытие потенциала, поиск новых смыслов и свободы воли в условиях технологического изобилия. Это был честный разговор не о том, как работает ИИ, а о том, как остаться человеком в мире, где технологии могут всё или почти всё. Среди вопросов: что будет мотивировать нас в эпоху ИИ? не потеряем ли мы связь с реальностью и друг с другом? готовы ли мы жить 150 лет и регулярно менять профессии? и не исчезнет ли магия жизни, если всё станет доступным и вечным?

Марина Булова, вице-президент по ESG Сбербанка:

«В подкасте AI4You на AI Journey мы говорили о самом важном аспекте ИИ — его влиянии на человека и человечность. Мы сознательно переводим фокус с технических деталей на гуманитарную суть искусственного интеллекта. Наши гости обсудят не только возможности ИИ, но и его влияние на основы общества: социальные институты, систему мотивации и наши жизненные цели. Мы приглашаем зрителей к совместному поиску ответов, ведь устойчивое будущее строится не алгоритмами, а мудростью людей, которые ими управляют».

Диалог, посвящённый человеческой идентичности, поиску устойчивости и новых смыслов, интересен всем, кто интересуется цифровыми технологиями, личным развитием, образованием, долголетием и устойчивым развитием, а также AI-специалистам и разработчикам.

Видео и текстовую версию подкаста можно будет найти на сайте конференции, аудиоверсия также появится в сервисе Hi-Fi-стриминга Звук. К просмотру также доступны сезоны подкаста за 2024 и 2023 годы.

