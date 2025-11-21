Дебют театра «Мозаика» на всероссийском фестивале

Всероссийский молодежный фестиваль «Театральная завалинка» – победитель конкурса Президентских грантов и трижды победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В этом году участие в отборочном туре фестиваля приняли 192 любительских театральных коллектива из 47 регионов России. В финал вышли 14 коллективов, и среди них – самодеятельный театр «Мозаика» Войсковицкой детской школы искусств.

XXXII фестиваль «Театральная завалинка» стартовал 3 ноября в Подмосковье. В течение недели на базе пансионата «Лесной городок» участники фестиваля соревновались в конкурсах спектаклей, актерского мастерства, художественного слова, афиш и в фотоконкурсе. В этом году на конкурс было представлено

14 постановок. Впервые в своей истории образцовый театр «Мозаика» принял участие в фестивале. Для коллектива это стало серьезным шагом – выходом на всероссийскую сцену и возможностью заявить о себе в кругу лучших любительских театров страны.

Спектакли оценивало профессиональное жюри во главе с заслуженным работником культуры Российской Федерации, заведующей кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей РФ Аллой Зориной.

Хорошее впечатление на зрителей и членов жюри произвел спектакль «Прекрасная мельничиха», поставленный труппой театра «Мозаика» во главе с режиссером Екатериной Лобановой по одноименной повести Елены Сазанович. В спектакле затрагиваются вопросы поиска свободы, смысла жизни и истины. Главная героиня – молодая девушка, неудовлетворенная своей жизнью – в поисках ответов на «вечные вопросы» знакомится со странной старухой. Та, обещая просительнице желаемую свободу, счастье, любовь, помещает ее в абсурдный мир, постепенно «избавляющий» и от свободы, и от любви, и от жизни.

За эту яркую и глубокую постановку театр «Мозаика» был удостоен звания дипломанта фестиваля «Театральная завалинка».

Как рассказала Екатерина Лобанова, организаторы фестиваля продумали расписание так, чтобы каждый коллектив мог посмотреть все постановки участников. «Мозаика» воспользовалась этой возможностью в полной мере: артисты посетили 13 спектаклей других театров. Это позволило увидеть разнообразие театральных стилей и жанров; проанализировать режиссерские решения коллег; обменяться опытом с представителями других регионов; наметить новые направления для собственного творчества. Фестиваль стал не только конкурсным смотром, но и настоящей школой театрального мастерства. Ежедневно проводились мастер-классы: всего их состоялось 40. Их проводили актеры ведущих театров Москвы: Малого академического театра России, Государственного академического театра имени Моссовета – обладатели национальной премии ТЭФИ, педагоги высших учебных театральных заведений ГИТИС, ВГИК, ВТУ им. М.С. Щепкина, «Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова». Для актеров театра «Мозаика» эти занятия стали ценным источником вдохновения и практических знаний, которые коллектив планирует внедрить в дальнейшую работу.

- Участие в «Театральной Завалинке» стало важной вехой в истории театра «Мозаика», – говорит Екатерина Лобанова. - Звание дипломанта – это не только признание заслуг, но и стимул для дальнейшего развития. Полученные на фестивале знания, впечатления и контакты открывают перед коллективом новые горизонты. Дебют на всероссийском фестивале показал: «Мозаика» готова к новым вызовам и способна достойно представлять свое творчество на самом высоком уровне.

Коллектив благодарит организаторов «Театральной Завалинки» за теплый прием и возможность стать частью этого масштабного театрального события, а также выражает глубокую благодарность директору Войсковицкой детской школы искусств Александру Дмитриевичу Крушельницкому – за неизменную поддержку, внимание к творческому развитию коллектива и всестороннюю помощь в его деятельности.

Особую благодарность педагоги театра «Мозаика» – руководитель Екатерина Лобанова, педагог по речи Елена Васецкая, хореограф Олег Гуляев – выражают родителям участников спектакля «Прекрасная мельничиха» – за поддержку, вовлеченность и искреннюю веру в творческое развитие детей.

Кстати, это не первая победа спектакля «Прекрасная мельничиха» на престижных конкурсах. В апреле 2025 года эта постановка завоевала Гран-при Международного конкурса-фестиваля искусств «АРТ-премьер» в номинации «Театральное искусство».

В ряду не менее ярких событий 2025 года для театра «Мозаика» – участие во Всероссийском фестивале «Мой Пушкин», который проходил в Пушкинских Горах. В Гатчину юные артисты привезли сразу несколько призовых мест. Коллектив занял 1 место в номинации «Театральное творчество». В номинации «Художественное слово» было два призера из Войсковиц – Милана Ахмедханова (1 место) и Михаил Герасимов (2 место).

А 25 октября образцовый театр «Мозаика» ярко выступил на областном конкурсе театрального искусства и художественного чтения «Большая сцена», проводимом областным Домом народного творчества и комитетом по культуре и туризму Ленинградской области. Коллектив из Войсковиц стал лауреатом II степени за спектакль «Слоненок пошел учиться». Еще одно второе место завоевал концертно-сценический номер «Памяти блокадных кошек». Диплом лауреата III степени артистам вручили за спектакль «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса». Юные артисты также приняли участие в конкурсе чтецов. По его итогам Михаил Герасимов стал лауреатом II степени, Роман Алексеев – лауреатом III степени.

- Сегодня «Мозаика» смотрит в будущее с уверенностью и энтузиазмом. Перед нами – новые пьесы, новые образы, новые фестивали и мастер классы. Мы знаем: впереди еще много открытий, потому что в каждом ребенке скрыт огромный творческий потенциал! В каждой истории есть глубина, которую хочется раскрыть! В каждом зрителе живет жажда искреннего, живого театра! – уверена Екатерина Лобанова.

Юлия Лысанюк