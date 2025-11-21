Визит дружбы

Гатчину с официальным визитом посетила делегация из Жамбылской области Республики Казахстан, возглавляемая заместителем акима области Айжан Есмагамбетовой. Целью визита стало знакомство с культурными традициями региона, его историческим наследием и современными достижениями.

Программа началась с посещения величественного Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Делегация почтила память погибших, склонив головы перед символом общей трагедии и нерушимой стойкости наших народов. Это место глубокой скорби, которое напоминает о важности сохранения мира и исторической правды.

Далее гости отправились в Гатчинский центр образования «Высший пилотаж». Здесь представители Жамбылской области смогли подробно ознакомиться с уникальной образовательной средой, инновационными методиками преподавания и достижениями воспитанников.

- Этот визит стал важным шагом в укреплении дружбы между нашими народами и сотрудничестве на всех уровнях, - отметила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.