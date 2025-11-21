«Вы о нас, сыновья, забывать не должны»

Но не только. Особым обстоятельством стало то, что Дмитрий Ерофеевич Огороднов – создатель методики, по которой с 1980 года работают коллективы хоровой школы «Апрель» – был непосредственным участником операции «Багратион»: 22 июня 1944 года наши войска начали прорыв немецкой обороны в районе Орши.

Камерный женский хор «Апрель» (руководители – Виктор и Виктория Огородновы, концертмейстеры – Михаил Огороднов и Ульяна Власова) блестяще выступил в Центре культуры «Победа» (директор – А.Л. Гавейко). Концерт закончился овациями, возгласами «браво» и многочисленными благодарностями слушателей.

- Осенним вечером я оказался в белорусском городе Орша на удивительном концерте. На сцене выступал хор «Апрель» из города Гатчины Ленинградской области. Звучала музыка от эпохи Возрождения до наших дней. Поразительно, с какой легкостью коллектив исполнял сложнейшие произведения! Музыка наполняла сердца слушателей любовью, добром, светом – всем тем, что так необходимо нам в это трудное время. Пронзительно прозвучала тема о героях Великой Отечественной войны и наших дней! Выражаю коллективу и его руководителям Виктору и Виктории Огородновым огромную сердечную благодарность. Надеюсь, еще много раз побывать на их замечательных концертах, – поделился впечатлениями композитор, член Союза композиторов Республики Беларусь Александр Иванов.

Особое впечатление на зал произвела фотография наградного листа Дмитрия Огороднова о представлении его к ордену Красной Звезды за ночной бой с 23 на 24 июня 1944 года, приведший к прорыву обороны Орши.

Вот выдержка из наградного листа Дмитрия Ерофеевича: «При прорыве глубокоэшелонированной обороны противника в районе Киреево – Лобаны и взятии города Орша с 23 июня по 26 июня 1944 года он был командиром отделения топовычислительного взвода управления 2-го дивизиона 44-го гвардейского артиллерийского полка 16-й гвардейской стрелковой Карачевской Ордена Ленина Краснознаменной дивизии 11-й гвардейской армии. В быстро изменяющейся динамике наступательного боя под огнем противника и в ночных условиях Д.Е. Огороднов быстро производил привязку боевых порядков дивизиона, чем обеспечил ведение огня на топооснове. Находясь на наблюдательном пункте, он засек одну артбатарею, четыре станковых пулемета, одну минную батарею. Удостоен правительственной награды – ордена Красной Звезды».

После рассказа об этом событии была исполнена песня Дмитрия Ерофеевича «Сыновья» на стихи Расула Гамзатова. Дирижировал Виктор Огороднов, аккомпанировал Михаил Огороднов – его сыновья.

Всё, что мы защищали, и вам защищать,

Всё, что мы завещали, и вам завещать,

Потому что свобода не знает цены.

Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

На следующий день в творческой встрече-концерте в зале Детской школы искусств №1 г. Орша (директор – В.В. Грушецкий) принимали участие хор «Апрель», его солисты: Александра Очагова, Виктория Огороднова, Маргарита Руотси, Ирина Головкина и пианисты – Михаил Огороднов и Ульяна Власова. Одним из произведений хоровой программы дирижировала юная выпускница хоровой школы «Апрель» Елизавета Савенко.

На концерте-встрече выступили и хозяева ДШИ – младший, средний, старший детские хоры, камерный хор педагогов и юные пианисты всех возрастов. Встреча прошла в очень теплой, творческой и непринужденной обстановке.

Отдел культуры города Орши в лице начальника отдела

С.Д. Горбачева организовал прием хора на высоком уровне, обеспечив комфортное и интересное пребывание с братским радушием.

Поездка состоялась благодаря побратимским связям Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Орши. Главным организатором выступила замдиректора КДЦ «Красногвардейский» А.Н. Соколова – участница хора «Апрель».

Хоровая школа «Апрель» приглашает своих выпускников на празднование 45-летия, которое состоится в субботу, 13 декабря, в Гатчинской школе № 12 «Центр образования» в 15.00.

