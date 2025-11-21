Поиск на сайте
Гатчинские гимнастки в Северодвинске

В Северодвинске завершился турнир по спортивной гимнастике памяти основателя северодвинской школы гимнастики Николая Божко. Ежегодно он собирает спортсменов Северо-Запада и других регионов. Участие в соревнованиях приняли воспитанницы Гатчинской спортивной школы № 1.

Гатчинские гимнастки вернулись домой с наградами. В категории мастеров спорта Злата Амосова заняла второе место, Станислава Левина – третье место. 

Среди кандидатов в мастера спорта на вторую ступень пьедестала поднялась Элина Селюжина. 

В первом спортивном разряде Анастасия Кирюхина выиграла серебряную медаль.

Во втором спортивном разряде Анастасия Артемьева завоевала золотую медаль.

Поздравляем спортсменок и их тренеров – Анну Михайловну Кирюхину, Ольгу Петровну Миронову и Марину Александровну Стяжкину – с высокими результатами!