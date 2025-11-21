Иммерсивное шоу «Пушкин. Суйда» - победитель Международного конкурса

Ландшафтно-историческое театрализованное шоу «Пушкин. Суйда» проходит в парке музея-усадьбы «Суйда"» в дни Пушкинского праздника. Действо погружает зрителей в исторические события эпохи Николая I, победы и сражения Петра I, жизнь Александра Сергеевича Пушкина и его творчество. За час зрители вместе с актерами перелистывают страницы практически 150 лет, оказываясь и на гусарских поединках, и на балах, проживая вместе с поэтом его детство и лицейские годы, разделяя с ним любовь и судьбу.

Проект «Пушкин. Суйда» по заказу администрации Гатчинского округа реализует компания «Хацкевич Production». В 2025 году иммерсивное шоу прошло в 4-й раз, в нем было задействовано 58 артистов Гатчинского округа и Санкт-Петербурга и около ста человек технической команды. В эпизодах участвовал Молодежный оркестр БРИКС (рук. Ф. Евич). За два дня было сыграно четыре сеанса, которые посетили более двух тысяч зрителей.

Международный смотр-конкурс «Хрустальное колесо» - старейшая и авторитетная премия в сфере паркового хозяйства и индустрии развлечений. Она проводится Союзом ассоциаций и партнеров индустрии развлечений «САПИР» уже 23 года. По мнению экспертного жюри «Хрустальное колесо» присуждается лучшим проектам, оказывающим развлекательные, туристические, социокультурные и досуговые услуги. Цель конкурса – выявление лидеров парковой отрасли и распространение лучших практик в сфере отдыха и семейных развлечений.

Фото: организаторов шоу - «Хацкевич Production»