Агропром держит позиции

Яровые убраны, озимые посеяны

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике Галина Никифорова подвела итоги развития АПК за три квартала уходящего года и назвала основные цифры, характеризующие деятельность гатчинского агропрома.

Так, по производственным и экономическим показателям агропромышленный комплекс Гатчинского округа стабильно занимает ведущее место в Ленинградской области и включает в себя 19 сельскохозяйственных предприятий, 10 предприятий переработки, 54 действующих фермерских хозяйства, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств, 313 СНТ и пять сельскохозяйственных потребкооперативов.

Основные направления деятельности в животноводстве – это производство молока, мяса, яиц, в растениеводстве – производство зерна, картофеля и овощей. В сельском хозяйстве в Гатчинском округе занято более 1450 человек, средняя заработная плата составляет 90,2 тысячи рублей.

По данным на первую неделю ноября, в хозяйствах Гатчинского округа зерновые культуры были убраны полностью с площади 8,6 тысяч га. Урожайность составила 40,4 центнера с гектара – 110 % к уровню прошлого года. Овощей с площади 340 га собрано 10,4 тысяч тонн – 90 % к плану, урожайность – 307 ц/га – на уровне прошлого года. Картофель убран на 100 % – 4,4 тысяч тонн, средняя урожайность сохранилась на уровне прошлого года – 213 ц/га. Рапс убран с площади 823,7 га. Озимых культур посеяно 3369 га – на 300 га больше, чем годом ранее.

В округе производится 10,6 % молока региона

По данным на начало октября из девяти хозяйств, расположенных на территории Гатчинского округа, семь имеют статусы племенных организаций, в них содержится более 86 % общего поголовья коров (свыше 6,9 тысяч голов). Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 26,5 тысяч голов, в том числе 8796 коров.

Основной рост производства молока за 9 месяцев обеспечили АО «Гатчинское», племзавод «Пламя», СПК «Кобраловский». Средний надой молока на одну корову за девять месяцев в сельхозорганизациях составил 7707 кг (+154 кг).

В начале ноября в Ленинградской области подвели итоги III областного конкурса «Молоко наивысшего качества – 2025». Гатчинские хозяйства стали победителями в номинации «Лучшее молоко Ленинградской области, голштинская порода»: 1 место занял СПК «Кобраловский», 2 место – АО «Гатчинское».

Однако не молоком единым. Основное поголовье свиней Гатчинского округа сосредоточено в племенном заводе «Пламя». На начало октября это поголовье насчитывало 6286 хрюшек. Поголовье птицы за 9 месяцев составило 2,7 млн голов.

Качественные корма – залог успеха молочной отрасли

На всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве представители Гатчинского округа завоевали престижные награды. Серебро за сенаж взял СПК «Кобраловский».

В 2025 году скошено 16,8 тысяч га. Средняя урожайность зеленой массы многолетних трав первого укоса составила 129 ц/га, второго – 78 ц/га (108 % и 107 % к уровню прошлого года). Заготовлено 7405 тонн сена, 103110 тонн силоса, 72281 тонна сенажа, 17,6 тысяч тонн зерна фуражного. Все эти показатели превышают план. На одну условную голову скота заготовлено 43 ц кормовых.

Субсидии и гранты

Агропромышленный комплекс получает государственную и муниципальную поддержку. За девять месяцев 2025 года финансирование из федерального и областного бюджетов составило 620 млн рублей.

В 2025 году между комитетом АПК Ленобласти и сельскохозяйственными товаропроизводителями Гатчинского округа было заключено 166 соглашений о предоставлении субсидий. В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» из средств федерального и областного бюджетов гатчинским сельхозтоваропроизводителям были предоставлены субсидии в размере 620 млн рублей, в том числе в области растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие и другое. В рамках программы выплаты получили 17 крупных сельхозпредприятий, 25 крестьянско-фермерских хозяйств и два сельхозкооператива.

Субсидиями в 2025 году на возмещение части затрат на приобретение комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы воспользовалось 46 хозяйств; на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы – 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как заметила Галина Никифорова, финансовая поддержка фермеров – одна из приоритетных задач государства. В июне в комитете по АПК Ленобласти были проведены заседания комиссии по распределению грантов фермерам. В результате отборов три гатчинских фермера выиграли грант «Ленинградский фермер».

Александра Гришина из деревни Рябизи получила 6,9 млн рублей на разведение молочных коров и производство молодых рассольных и полутвердых сыров.

Евгений Викулов из деревни Савкино получил 3,9 млн рублей на развитие пасеки: на ближайшую пятилетку запланировано расширение пасеки до 100 пчелосемей, которые в итоге должны приносить более 5000 кг меда за сезон.

Фермеру Роману Гулину из Терволово выделено 5 млн руб-лей на его основную деятельность – выращивание овощей в открытом грунте и зеленого лука, укропа и петрушки в закрытом грунте в период с октября по май.

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском округе» за девять месяцев аграрием выплачены субсидии на сумму 12,9 млн рублей. Они были направлены в том числе на создание условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей, на возмещение части затрат на дизельное топливо, а также на борьбу с борщевиком Сосновского механическим способом.

Во исполнение поручения главы гатчинской администрации Людмилы Нещадим программа «Развитие сельского хозяйства Гатчинского округа» на 2026 год была дополнена субсидией на возмещение части затрат на приобретение биологических препаратов против особо опасных заболеваний крупного рогатого скота, а также на возмещение части затрат на строительство санпропускников и дезинфекционных барьеров.

В 2026 году в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском округе» запланированы ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 22,6 млн рублей.

Инвестиционные проекты

На 2027–2028 год в агрокомплексе «Оредеж» запланировано строительство площадки содержания ремонтного молодняка на 565,6 тысяч птиц, инвестиции – 6,97 млрд рублей.

В планах с 2025 по 2028 год – три проекта. Это строительство в АО «Гатчинское» двора животноводческого комплекса для беспривязного содержания 370 голов крупного рогатого скота сухостойного периода и нетелей – с системой навозоудаления, а также строительство двух навозохранилищ. Стоимость проекта – 125 млн рублей.

Второй проект – модернизация оборудования животноводческого комплекса «Скворицы» в АО «Красногвардейский». Мощность объекта – 3950 скотомест. Сейчас производство молока в год составляет 18 642 тонны, пос-ле модернизации оно составит 19 800 тонн, стоимость проекта – 60 млн рублей.

И третий проект – это модернизация оборудования животноводческой фермы в СПК «Кобраловский» стоимостью 60 млн рублей.

В числе основных задач АПК Гатчинского округа на 2026 год Галина Никифорова назвала рост объема производства продукции агропромышленного комплекса к 2030 году (в соответствии с поручением президента РФ), вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот – не менее 100 га, реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий Гатчинского округа, а также увеличение количества малых форм хозяйствования и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Самые продуктивные коровы и несушки

В прямом эфире главы администрации принял участие начальник отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Денис Боярчик. Он рассказал о предварительны итогах работы агропрома, который является одним из самых динамичных секторов региональной экономики и на протяжении последних десяти лет демонстрирует стабильность и уверенный рост.

АПК Ленинградской области – это мощная структура, в которую входят 672 предприятия, 762 фермерских хозяйства и более 250 тысяч личных подсобных хозяйств. Ожидается, что объем производства валовой продукции в 2025 году вырастет на

60 млрд рублей и достигнет отметки в 540 млрд.

В животноводстве специализацией региона остается молочное скотоводство и птицеводство. Ленобласть продолжает лидировать в России по молочной продуктивности коров. Надой на одну корову в сельхозорганизациях на 23 % выше среднего показателя по стране. Кроме того, Ленинградская область безусловный лидер России по производству яиц: 47 регион производит порядка 8 % российских яиц и 75,3 % яиц всего Северо-Запада. По итогам 2025 года объем производства яиц вырастет до 3,8 млрд штук.

Также Ленобласть сохраняет второе место в России по поголовью птицы, которое составляет свыше 31 млн голов. В производстве мяса птицы в сельхозорганизациях Ленинградская область удерживает пятое место в стране. Мясо птицы занимает свыше 80 % в структуре регионального мясного производства. Общее производство мяса скота и птицы к концу года достигнет 365,3 тысяч тонн.

Цветы, грибы, чай, кофе

Так как растениеводство в нашем регионе ведется в зоне рискованного земледелия, 94 % посевных площадей занято культурами для обеспечения животноводства кормами. Одним из приоритетов Ленинградской области стал защищенный грунт. Производство овощей в защищенном грунте вырастет на 300 тонн и достигнет 61,2 тысячи тонн. Кроме того, Ленинградская область сохраняет пятое место в России по производству цветов, объемы которых достигают 27 млн штук в год, и шестое место в России по производству грибов. Их объем по итогам года вырастет на

200 тонн и составит 8,4 тысячи тонн.

Пищевая и перерабатывающая промышленность остаются драйверами роста АПК. В 2025 году отмечено существенное увеличение производства мясных консервов, сыров, сливочного масла и сливок.

Ленинградская область занимает первое место в России по фасовке чая и кофе. К концу года объемы в регионе составят

59,6 тысяч тонн чая и 69,2 тысяч тонн кофе: 53 % и 39 % в общероссийском объеме.

АПК Ленинградской области входит в четверку самых инвестиционно-привлекательных отраслей региона. Объем инвестиций в комплекс вырастет на 5 % и составит 27 млрд рублей. Наибольший удельный вес приходится на птицеводство и молочное скотоводство.

Как подчеркнул Денис Боярчик, достижение таких результатов стало возможным благодаря существенной поддержке со стороны правительства Ленинградской области и Российской Федерации. Объем господдержки АПК в 2025 году вырос на 4,5 % и составил 6 млрд 948 млн рублей. При этом доля регионального бюджета в ней составляет 88,2 %.

Ленинградская область сохраняет статус основного производителя продуктов питания на Северо-Западе и укрепляет свои лидирующие позиции в России. Агропромышленный комплекс Ленобласти – надежный гарант продовольственной безопасности региона. Гатчинский округ также достойно представлен в областном АПК. Председатель совета директоров гатчинского АПК, генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев заключил: «Округ держит позиции. Спасибо коллегам, соратникам, единомышленникам».

Екатерина Дзюба